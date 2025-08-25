Tổng thống Trump đã trao đổi với Phó Tổng thống Vance về cuộc bầu cử 2028

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance (Ảnh: AFP).

Phó Tổng thống Vance cho biết Tổng thống Trump muốn ông tập trung vào công việc hiện tại của chính quyền, khi được hỏi về các cuộc trao đổi liên quan đến khả năng ông Vance sẽ là người kế nhiệm tranh cử đảng Cộng hòa vào năm 2028.

Trên chương trình của đài NBC, ông Vance được hỏi liệu ông có từng trao đổi với ông Trump về việc chuyển giao vị trí tranh cử trong 3 năm tới hay không.

Phó Tổng thống Mỹ cho hay, ông và ông Trump đã “nói về mọi thứ”.

“Và nếu điều đó xuất hiện trên báo chí, Tổng thống và tôi chắc chắn đã bàn tới. Nhưng tôi nghĩ Tổng thống đang tập trung vào việc làm tốt công việc để phụng sự cho người dân Mỹ. Ông ấy muốn tôi cũng tập trung vào việc làm tốt công việc cho người dân Mỹ”, ông Vance nói.

Ông bổ sung: “Đó là điều tôi sẽ tiếp tục làm. Và một lần nữa, nếu chúng ta xử lý tốt công việc, nếu nước Mỹ an toàn hơn, thịnh vượng hơn, nếu giới trẻ có thể mua nhà, nếu chúng ta thật sự mang lại hòa bình cho tất cả những khu vực trên thế giới, điều mà chúng ta đã đạt được tiến bộ lớn, thì chính trị sẽ tự giải quyết".

Đầu tháng này, ông Trump cho biết còn quá sớm để chọn người kế nhiệm làm ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2028, nhưng ông thừa nhận ông Vance là người “có khả năng nhất”. Tổng thống cũng gợi ý Ngoại trưởng Marco Rubio, người từng tranh cử tổng thống năm 2016, có thể tạo thành một liên danh mạnh với ông Vance.

Khi được hỏi liệu ông có coi mình là người kế nhiệm phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" hay không, ông Vance nói: “Không. Tôi coi mình là một Phó Tổng thống đang cố gắng làm tốt công việc cho người dân Mỹ. Và nếu tôi làm tốt công việc, và nếu Tổng thống tiếp tục thành công thì chính trị sẽ tự giải quyết. Chúng ta sẽ tính tới chuyện đó khi thời điểm đến", ông Vance nói.

Ông cho biết cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 mới là cuộc bầu cử lớn tiếp theo có ý nghĩa đối với người dân Mỹ, trước bầu cử tổng thống 2028.

“Trước khi nói về bất cứ điều gì ba năm rưỡi nữa mới diễn ra, hãy tạm dừng chính trị, tập trung vào việc điều hành đất nước. Và khi quay lại với chính trị, nó sẽ là để tập trung vào các cuộc bầu cử giữa kỳ", ông cho hay.