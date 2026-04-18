Phản ứng của Tổng thống Trump khi Iran đóng eo biển Hormuz trở lại

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đang có những cuộc đối thoại rất tốt. Họ dùng chiêu trò một chút. Họ muốn đóng cửa eo biển một lần nữa, giống như cách họ đã làm trong nhiều năm. Họ không thể uy hiếp chúng tôi”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 18/4.

Ông cho biết ông sẽ có thêm thông tin "vào cuối ngày hôm nay”. “Chúng tôi đang thảo luận với họ, và bạn biết đấy, chúng tôi đang giữ lập trường cứng rắn”, ông Trump tuyên bố.

Iran hôm 17/4 thông báo mở lại eo biển Hormuz sau hơn một tháng phong tỏa một phần kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra.

Tehran đã đặt ra 3 điều kiện cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Thứ nhất, tàu thuyền chỉ được phép chở hàng thương mại, không được chở binh sĩ. Tàu thuyền và hàng hóa không được liên quan đến các quốc gia đối thủ của Iran.

Thứ hai, tàu thuyền phải đi qua tuyến đường do Iran chỉ định.

Thứ ba, việc đi qua eo biển Hormuz phải được phối hợp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ Tư lệnh Hải quân thuộc IRGC cũng đã đưa ra các điều kiện để tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, trong đó các tàu phải được sự cho phép của quân đội Iran, các tàu dân sự sẽ chỉ được phép đi qua tuyến đường do Iran chỉ định, còn tàu quân sự vẫn bị cấm đi qua eo biển.

Tổng thống Trump khi đó đã hoan nghênh quyết định của Iran và khẳng định Iran sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển này một lần nào nữa.

Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau, Iran đảo ngược quyết định, thông báo tái áp đặt các hạn chế đối với hoạt động lưu thông qua eo biển này với lý do Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cơ quan ra quyết định cao nhất của đất nước dưới quyền Lãnh đạo Tối cao, hôm nay nêu rõ Iran sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz "cho đến khi xung đột kết thúc một cách dứt điểm".

Hãng thông báo bán chính thức Tasnim dẫn tuyên bố của Hội đồng An ninh Iran khẳng định, chừng nào lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran còn tiếp diễn, Tehran sẽ "coi đó là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và sẽ ngăn chặn việc mở cửa trở lại có điều kiện và giới hạn đối với eo biển Hormuz".

Tuyên bố cũng cho biết Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Asim Munir, người vừa kết thúc chuyến thăm 3ngày tới Iran, đã chuyển các đề xuất mới do phía Mỹ đưa ra. Tehran"đang xem xét và vẫn chưa đưa ra phản hồi" đối với các đề xuất này.