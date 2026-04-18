Mỹ gửi đề xuất hòa bình mới cho Iran

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 18/4 cho biết Tehran đang xem xét các đề xuất mới từ phía Mỹ sau các cuộc thảo luận với Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir, người đang đóng vai trò trung gian giữa 2 nước.

Mặc dù Tehran chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào, nhưng trong một tuyên bố do hãng tin bán chính thức Mehr News công bố, Hội đồng này đã tái khẳng định mạnh mẽ một số yêu sách đã nêu trước đó, bao gồm cả việc mở rộng quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.

Hội đồng tuyên bố: “Iran quyết tâm thực hiện việc giám sát và kiểm soát hoạt động quá cảnh qua eo biển Hormuz cho đến khi xung đột kết thúc một cách dứt điểm và đạt được nền hòa bình lâu dài trong khu vực”.

Tuyên bố đồng thời dẫn lý do cần phải cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Hội đồng cho biết thêm các biện pháp này sẽ được thực hiện thông qua một hệ thống thu phí, cấp giấy chứng nhận quá cảnh và chỉ cho phép tàu thuyền di chuyển theo các tuyến đường cụ thể.

Bất chấp kênh ngoại giao đang mở, Iran nhấn mạnh rằng lập trường của họ vẫn không hề thay đổi. Phía Iran tuyên bố đội ngũ đàm phán của mình “sẽ không thực hiện dù chỉ một sự thỏa hiệp, nhượng bộ hay nới lỏng nhỏ nhất, và sẽ bảo vệ lợi ích của dân tộc Iran bằng tất cả sức mạnh của mình”.

Các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần trước đã thất bại, khi không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Kể từ đó, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố họ coi hành động này là một “sự vi phạm lệnh ngừng bắn” và khẳng định Iran sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi lệnh phong tỏa kết thúc.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran được cho là dự kiến diễn ra vào ngày 20/4 tới tại Pakistan, nhưng 2 bên đều chưa ấn định.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố Tehran sẽ chỉ tham gia vòng đàm phán tiếp theo nếu 2 bên thống nhất được một khuôn khổ hiểu biết chung.

Ông Khatibzadeh bác bỏ những tuyên bố "mâu thuẫn và mơ hồ" về thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo, đồng thời khẳng định chưa có ngày cụ thể nào được ấn định.

"Chúng tôi đang tập trung vào việc hoàn thiện khuôn khổ hiểu biết giữa 2 bên. Đã có những tiến triển nhất định nhưng khác biệt vẫn còn tồn tại. Cho đến khi thống nhất được khuôn khổ, chúng tôi không thể ấn định ngày họp”, ông nói thêm.

Ông tái khẳng định cam kết kiên định của Iran đối với ngoại giao ngay cả trong tình hình nhạy cảm hiện nay, đồng thời thúc giục Mỹ từ bỏ "cách tiếp cận tối đa hóa yêu cầu".

Ông Khatibzadeh chỉ ra những căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz và cho biết Iran mong muốn duy trì sự ổn định và lưu thông an toàn cho các tàu thương mại qua tuyến đường thủy chiến lược này theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, "nhưng sẽ có phản ứng trước các áp lực”.