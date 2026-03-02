Tổng thống Putin lên tiếng về xung đột Iran, Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga điện đàm về tình hình Iran

Hôm nay 2/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã có cuộc điện đàm tập trung vào cuộc xung đột quân sự leo thang ở Trung Đông.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự vào Iran hôm 28/2, hạ sát Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei và một số chỉ huy cấp cao của Iran. Tehran đã đáp trả bằng cách phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp Vùng Vịnh.

Theo một tuyên bố từ hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE hôm nay, Tổng thống Putin và Tổng thống Sheikh Mohamed đã thảo luận về “các cuộc tấn công của Iran nhắm vào lãnh thổ UAE và một số quốc gia Ả rập” trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, cũng như tác động của những diễn biến quân sự gần đây đối với hòa bình và ổn định quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo “kêu gọi chấm dứt ngay lập tức hành động leo thang quân sự để tránh xung đột mở rộng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên đối thoại và ngoại giao trong việc giải quyết các vấn đề”, WAM đưa tin.

Cùng ngày, Tổng thống Putin và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani cũng tiến hành điện đàm, bày tỏ hy vọng về việc giảm leo thang xung đột ở Trung Đông.

"Hai bên bày tỏ hy vọng về việc giảm leo thang xung đột nhanh chóng và quay trở lại các phương thức giải quyết khác biệt bằng chính trị và ngoại giao dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng", thông báo của Điện Kremlin cho biết. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục liên lạc thông qua nhiều kênh khác nhau.

Tổng thống Putin cũng có cuộc điện đàm với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, thảo luận về “sự leo thang chưa từng có xung quanh Iran”. Ông Putin nói rằng Nga sẵn sàng sử dụng “tất cả các biện pháp có thể để ổn định tình hình trong khu vực”.

Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã bước sang ngày thứ 3. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ duy trì cuộc tấn công trong nhiều tuần nếu cần thiết hoặc “cho đến khi tất cả các mục tiêu của chúng ta được hoàn thành”.

Nga cảnh báo hậu quả sau các cuộc tấn công của Mỹ - Israel

Tại một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về tình hình xung quanh Iran hôm nay, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Vienna, ông Mikhail Ulyanov, cho biết những diễn biến hiện tại ở Iran có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của IAEA, và Nga kỳ vọng lãnh đạo cơ quan này sẽ đưa ra đánh giá rõ ràng về hành động của Israel và Mỹ.

Ông Ulyanov tuyên bố Nga "lên án mạnh mẽ và dứt khoát" hành động gây hấn của Mỹ và Israel chống lại Iran, đồng thời cho rằng "những hậu quả tàn phá của hành động này đã lan sang các quốc gia khác trong khu vực".

"Kịch bản các cuộc tấn công (của Mỹ và Israel vào Iran) hồi tháng 6/2025 đã lặp lại gần như y hệt”, ông Ulyanov nói, đề cập tới cuộc xung đột vào năm ngoái.

Theo nhà ngoại giao Nga, để tránh những hậu quả thảm khốc cho toàn bộ khu vực Trung Đông, Mỹ và Israel phải "ngừng ngay lập tức các hành động quân sự và đưa tình hình trở lại con đường giải quyết chính trị và ngoại giao”.

"Các cơ sở hạt nhân tuyệt đối không được trở thành mục tiêu tấn công”, ông nhấn mạnh.

Quan chức Nga kỳ vọng có "những đánh giá rõ ràng" về hành động của Israel và Mỹ từ lãnh đạo IAEA.

"Chúng ta không có quyền phớt lờ những hậu quả nghiêm trọng từ những bước đi liều lĩnh đối với quy tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, mà nền tảng là Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân”, ông Ulyanov nêu rõ.

Moscow đã duy trì liên lạc chặt chẽ với các bên trong khu vực kể từ khi xung đột bắt đầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga đang liên lạc thường xuyên với giới lãnh đạo Iran và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Nga đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, mô tả đây là "hành động gây hấn có chủ đích và vô cớ" nhằm lật đổ một chính phủ "từ chối khuất phục trước sự áp đặt của vũ lực và sức ép”.

Tổng thống Putin trước đó đã lên tiếng chỉ trích vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran.