Iran ưu tiên các tàu trả phí qua eo biển Hormuz?

Iran đã phong tỏa một phần Hormuz (Ảnh: AFP).

"Với việc giới hạn số lượng tàu thuyền được phép đi qua, Iran đã quyết định ưu tiên cho những con tàu phản hồi nhanh chóng hơn đối với các quy định mới tại eo biển Hormuz và thanh toán các chi phí cho dịch vụ an ninh và an toàn", quan chức cấp cao giấu tên của Iran cho biết ngày 18/4.

Theo quan chức này, những con tàu không chi trả các khoản phí trên sẽ bị "trì hoãn" việc lưu thông.

Vị quan chức cấp cao này mô tả biện pháp ưu tiên nói trên là một phần trong nỗ lực của Iran nhằm quản lý giao thông hàng hải "trong bối cảnh trật tự mới đang quản lý eo biển”.

Hôm 18/4, Iran đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, với lý do phía Mỹ "liên tục vi phạm lòng tin" trong thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 bên.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Tehran sẽ phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran.

“Vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, Mỹ đã không dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển đối với các tàu và cảng của Iran. Do đó, bắt đầu từ tối nay, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi lệnh phong tỏa này được bãi bỏ”, IRGC tuyên bố.

“Bất kỳ hành vi tiếp cận eo biển Hormuz nào cũng sẽ bị coi là hợp tác với đối thủ, và bất kỳ tàu vi phạm nào cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công”, tuyên bố của IRGC nêu rõ.

IRGC cảnh báo các tàu thuyền không được rời khỏi vị trí thả neo của mình tại vịnh Ba Tư và biển Oman. IRGC cũng thúc giục các tàu và chủ tàu chỉ theo dõi các cập nhật từ phía Iran.

Trong một tuyên bố với truyền thông nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm nhà đàm phán hàng đầu Mohammad Bagher Ghalibaf đã gọi lệnh phong tỏa eo biển của Mỹ là một “quyết định thiếu cân nhắc”.

“Không thể có chuyện những người khác được đi qua eo biển Hormuz trong khi chúng tôi thì không”, ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết: “Không có quy định nào của luật pháp quốc tế cấm Iran, với tư cách là quốc gia ven biển, thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc eo biển Hormuz bị lợi dụng nhằm tiến hành các hành động chống lại Iran”.

Tuyên bố của ông Baghaei nhằm đáp trả một bài đăng của người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên minh Châu Âu (EU) Kaja Kallas, trong đó cho rằng việc quá cảnh qua các tuyến đường như eo biển Hormuz “phải duy trì trạng thái mở và miễn phí” theo luật pháp quốc tế.

Ông Baghaei nói thêm: “Còn về quyền quá cảnh vô điều kiện tại Hormuz ư? Khái niệm viển vông đó đã tan biến ngay từ thời điểm Mỹ, Israel đưa các khí tài quân sự vào sát cửa ngõ của eo biển này”.