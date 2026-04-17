Gần 120 máy bay, tàu chiến và 10.000 binh sĩ Mỹ phong tỏa các cảng của Iran

Mỹ phong tỏa hàng hải Iran từ ngày 13/4 (Ảnh: US Navy).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã triển khai hơn 12 tàu chiến, 100 máy bay và hơn 10.000 binh sĩ để thực thi lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran.

Mỹ áp lệnh phong tỏa hàng hải với Iran kể từ 13/4 ngay sau khi cuộc đàm phán đổ vỡ.

CENTCOM nêu rõ các lực lượng Mỹ không phong tỏa eo biển Hormuz mà chỉ tập trung vào các cảng biển và đường bờ biển của Iran.

Cho đến nay, đã có 14 tàu phải quay đầu để tuân thủ lệnh phong tỏa kể từ khi lệnh này có hiệu lực, tuy nhiên, lực lượng Mỹ chưa đột kích lên bất cứ tàu nào.

Hải quân Mỹ ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran bao gồm cả các loại hàng hóa bị coi là hàng cấm và tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào bị nghi ngờ cố gắng tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ phải "chịu quyền thăm dò và khám xét của bên tham chiến".

Các mặt hàng hàng cấm bao gồm vũ khí, hệ thống vũ khí, đạn dược, vật liệu hạt nhân, dầu thô và các sản phẩm dầu tinh luyện, sắt, thép và nhôm.

"Những con tàu này, bất kể vị trí ở đâu, đều phải chịu sự thăm dò, lên tàu, khám xét và tịch thu", tuyên bố nói thêm.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm qua cảnh báo, Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ tàu thuyền nào cố tình hỗ trợ Iran. Ông nói thêm rằng việc thực thi sẽ diễn ra trong lãnh hải Iran cũng như tại các vùng biển quốc tế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran cho đến khi nào còn cần thiết.

Lệnh phong tỏa hàng hải được cho là một trong những biện pháp của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ trong đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý giao nộp kho uranium làm giàu của nước này và hai bên gần đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

“Họ đã đồng ý chuyển giao cho chúng tôi bụi hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất do cuộc tấn công mà chúng ta đã thực hiện bằng máy bay ném bom B2”, ông Trump nói, đề cập đến các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

“Iran muốn đạt được một thỏa thuận và chúng tôi đang đàm phán rất tốt với họ. Chúng ta phải loại bỏ vũ khí hạt nhân của họ”, ông Trump nói thêm.

Tại một sự kiện ở Las Vegas, bang Nevada, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cuộc chiến tại Iran đang diễn ra "hết sức thuận lợi" và nhấn mạnh rằng cuộc xung đột này "sẽ sớm kết thúc trong thời gian tới".

Ông gợi ý rằng những diễn biến mới có thể sắp xảy ra tại Iran trong khoảng một tuần tới.

"Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong khoảng một tuần tới hoặc lâu hơn một chút. Các bạn có thể sẽ rất ấn tượng, và nếu đúng như vậy, hãy bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa", ông Trump phát biểu và ẩn ý cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.