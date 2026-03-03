Tổng thống Donald Trump: Quan hệ Mỹ - Anh đã không còn như trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer (Ảnh: Reuters).

“Đây từng là mối quan hệ vững chắc nhất. Và giờ chúng tôi có quan hệ rất mạnh mẽ với các nước khác ở châu Âu”, ông nói, đồng thời nhắc đến Pháp và Đức.

Phát ngôn của ông Trump được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer ban đầu từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh trong cuộc chiến với Iran.

Ông Trump cho rằng ông Starmer “đã không giúp ích gì”, và nói thêm: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy điều đó. Tôi chưa từng nghĩ điều đó lại đến từ Anh. Chúng tôi yêu nước Anh".

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Nhà Trắng tối 2/3, ông Trump nói: "Đó thực sự là một thế giới khác. Đây là một kiểu quan hệ rất khác so với trước đây giữa chúng tôi và đất nước của các bạn. Thật buồn khi thấy mối quan hệ rõ ràng không còn như trước".

Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi ông Trump mô tả phản ứng của ông Starmer là “rất đáng thất vọng” trong một cuộc phỏng vấn với Telegraph.

Ông nói thêm rằng quyết định sau đó của ông Starmer cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh cho một “mục đích phòng thủ cụ thể và hạn chế” là “hữu ích”, nhưng cho rằng quyết định này “mất quá nhiều thời gian”.

Bất kỳ hành động quân sự tiềm tàng nào tại Trung Đông đều nhạy cảm về mặt chính trị ở Anh, đặc biệt sau sự ủng hộ gây tranh cãi của cựu Thủ tướng Tony Blair đối với cuộc chiến ở Iraq do Mỹ dẫn đầu.

Ngày 2/3, ông Starmer bảo vệ lập trường của mình trước Quốc hội.

“Tổng thống Trump đã bày tỏ sự không đồng tình với quyết định của chúng tôi về việc không tham gia các cuộc tấn công ban đầu, nhưng nhiệm vụ của tôi là đánh giá điều gì phù hợp với lợi ích quốc gia của Anh. Đó là điều tôi đã làm và tôi giữ nguyên quan điểm đó", ông nói với các nghị sĩ.

Sau khi ban đầu từ chối tham gia các cuộc không kích, ngày 1/3, ông Starmer thông báo đã đồng ý với đề nghị của Mỹ cho phép sử dụng các căn cứ quân sự của Anh cho một “mục đích phòng thủ cụ thể”.

Văn phòng Thủ tướng tại Phố Downing cho biết ông đưa ra quyết định này sau khi Iran phóng tên lửa vào cuối tuần, gây rủi ro cho lợi ích và người dân Anh.

“Chúng ta đều nhớ những sai lầm ở Iraq, và chúng ta đã rút ra bài học. Mọi hành động của Anh phải luôn có cơ sở pháp lý và một kế hoạch khả thi, được cân nhắc kỹ lưỡng”, ông nói trước Quốc hội.

Thủ tướng cũng khẳng định các căn cứ quân sự của Anh tại Síp “không được các máy bay ném bom Mỹ sử dụng” trong cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Căn cứ không quân Akrotiri của Anh tại Cyprus đã bị một máy bay không người lái của Iran tấn công rạng sáng 1/3, khiến đường băng bị trúng đòn.

Ông Starmer cho biết vụ tấn công “không phải là phản ứng đối với bất kỳ quyết định nào mà chúng tôi đã đưa ra”, đồng thời nói chính phủ Anh tin rằng máy bay không người lái này “được phóng đi trước khi chúng tôi công bố quyết định”.

Ông cũng nhận định cách tiếp cận của Iran đang trở nên “liều lĩnh và nguy hiểm hơn” khi tập kích vào cả mục tiêu kinh tế trong khu vực.

"Đó là tình hình chúng ta đang đối mặt hôm nay và là điều chúng ta phải phản ứng", ông nói thêm.