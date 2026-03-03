Kho tên lửa của Vùng Vịnh có thể đối phó hỏa lực từ Iran?

Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran kéo theo hành động đáp trả gay gắt của Tehran (Ảnh: Reuters).

Cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran những ngày qua đã kéo theo các đòn trả đũa trên khắp Trung Đông, bao gồm Israel và cả những quốc gia đặt căn cứ quân sự của Mỹ.

Các cuộc không kích của Iran nhằm vào các trung tâm đô thị, cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay và khách sạn, làm rung chuyển những cộng đồng vốn quen với mức độ an ninh tương đối ổn định ở Vùng Vịnh, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc các hệ thống phòng không của họ có thể cầm cự được bao lâu.

Theo hãng thông tấn nhà nước Kuwait News, Kuwait đã đánh chặn 178 tên lửa đạn đạo và 384 máy bay không người lái. Tuy nhiên, phía Kuwait cũng thừa nhận hệ thống phòng không của họ đã bắn nhầm 3 tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle của Mỹ, khiến các tổ bay phải phóng ghế thoát hiểm.

Bản đồ minh họa các vị trí tại Iran bị Mỹ và Israel, và những nước bị Iran tập kích (Đồ họa: Al Jazeera).

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), UAE đã đánh chặn 169 trong tổng số 182 tên lửa được phát hiện, số còn lại rơi xuống biển. Nước này cũng đã đánh chặn 645 máy bay không người lái.

Bahrain đã đánh chặn 70 tên lửa và 76 máy bay không người lái. Qatar đánh chặn 101 trong tổng số 104 tên lửa được phát hiện, cũng như 24 trong tổng số 39 máy bay không người lái.

Ả rập Xê út chưa công bố tổng số tên lửa hoặc máy bay không người lái bị đánh chặn. Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã bị các máy bay không người lái nghi của Iran tấn công. Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út sau đó cho biết 8 máy bay không người lái đã bị đánh chặn gần các thành phố Riyadh và Al-Kharj.

Oman từ lâu đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran và phần lớn đứng ngoài làn hỏa lực. Tuy nhiên, cảng thương mại Duqm của Oman đã bị 2 máy bay không người lái nhắm mục tiêu hôm 1/3, và một tàu chở dầu đã bị tấn công cách bờ biển Masandam khoảng 5 hải lý.

Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia Vùng Vịnh có thể duy trì hệ thống phòng không của mình trong bao lâu trước khi cạn kiệt. Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã sử dụng hết khoảng 1/4 số tên lửa đánh chặn của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

UAE và Qatar đã mạnh mẽ bác bỏ một báo cáo của Bloomberg về việc năng lực phòng không của họ đang suy giảm, khẳng định rằng các tên lửa đánh chặn vẫn còn dồi dào và cho rằng báo cáo này là không chính xác.

Cũng chưa rõ Iran đã tiêu hao bao nhiêu kho dự trữ tên lửa và máy bay không người lái của mình. Một chuyên gia cho biết Iran sở hữu nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn hơn so với các loại tầm xa, khiến các nước láng giềng Vùng Vịnh trở thành mục tiêu dễ bị tấn công hơn.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết kho dự trữ đạn dược của nước này “chưa bao giờ dồi dào và ở mức tốt hơn hiện nay”, một ngày sau khi báo Wall Street Journal đưa tin rằng Mỹ đang chạy đua để phá hủy lực lượng tên lửa và máy bay không người lái của Iran trước khi cạn kiệt các tên lửa đánh chặn.

“Như tôi được thông báo hôm nay, chúng ta có nguồn cung những loại vũ khí này gần như không giới hạn. Những nguồn dự trữ này có thể sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông viết thêm: “Ở cấp độ cao nhất, chúng ta có nguồn cung tốt, nhưng chưa đạt tới mức chúng ta mong muốn. Rất nhiều vũ khí chất lượng cao bổ sung đang được lưu trữ cho chúng ta tại các quốc gia bên ngoài. Nước Mỹ đã được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng”.