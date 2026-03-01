Nga cảnh báo đanh thép chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel vào Iran

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên và thiệt hại nặng nề tại khu nhà của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran, Iran ngày 28/2 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/2, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya, cảnh báo chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel vào Iran đã leo thang thành xung đột khu vực và có thể vượt xa khỏi Trung Đông.

"Hành động gây hấn mà Iran phải hứng chịu hôm nay đã leo thang thành xung đột trong khu vực và có thể vượt xa biên giới của nước này”, ông Nebenzya nói.

Mỹ và Israel đã phát động cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch này nhằm mục đích phá hủy chương trình hạt nhân của Iran và thay đổi chính quyền Iran.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu ở Israel cũng như các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc nhận định chiến dịch của Israel và Mỹ là hành động “phản bội ngoại giao”, được phát động đúng vào thời điểm các cuộc đàm phán đang diễn ra.

"Các quốc gia này lại sử dụng lực lượng quân sự chống lại Iran khi các cuộc đàm phán đang diễn ra sôi nổi. Điều này hoàn toàn tương tự những gì đã xảy ra vào tháng 6/2025”, ông Nebenzya nói thêm, đề cập đến cuộc tấn công vào Iran hồi năm ngoái.

Phái đoàn Nga và Trung Quốc đã yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an để xem xét “hành động gây hấn vũ trang vô cớ của Mỹ và Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Tuy nhiên, theo ông Nebenzia, chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an đã cố gắng hạ thấp mức độ nguy hiểm của chiến dịch quân sự này.

“Chúng tôi yêu cầu Mỹ và Israel ngay lập tức chấm dứt các hành động gây hấn của họ. Chúng tôi nhấn mạnh việc nối lại ngay lập tức các giải pháp ngoại giao và chính trị”, nhà ngoại giao Nga tuyên bố.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Mỹ và Israel vì đã tiến hành một cuộc tấn công nguy hiểm và vô trách nhiệm vào Iran, một động thái mà Moscow cho rằng đang đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông vào vực thẳm.

"Washington và Tel Aviv một lần nữa lại dấn thân vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm, đang nhanh chóng đẩy khu vực đến gần hơn với một thảm họa nhân đạo, kinh tế và có thể cả phóng xạ", Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố cuộc tấn công cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời cho biết nó có thể dẫn đến "leo thang không kiểm soát" ở Trung Đông và các nơi khác, khi các quốc gia trên thế giới sẽ đổ xô đi mua sắm thêm vũ khí hủy diệt để tự bảo vệ mình.

“Bằng cách đẩy Trung Đông vào vực thẳm leo thang không kiểm soát, họ thực chất đang khuyến khích các quốc gia trên thế giới, chủ yếu là trong khu vực, trang bị ngày càng nhiều phương tiện nghiêm trọng hơn để chống lại các mối đe dọa mới”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố thêm.

Moscow kêu gọi Liên hợp quốc và cơ quan giám sát hạt nhân của tổ chức này, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đưa ra đánh giá khách quan về “các hành động liều lĩnh nhằm phá vỡ hòa bình, ổn định và an ninh ở Trung Đông”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thảo luận về các cuộc tấn công trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi vào ngày 28/2. Ông Lavrov kêu gọi Mỹ và Israel ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công và nói rằng Moscow sẵn sàng cung cấp hỗ trợ ngoại giao. Ông Araghchi cảm ơn Moscow về sự hỗ trợ này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia về những diễn biến liên quan tới Iran.

Cuộc tấn công đã vấp phải làn sóng phản đối trên toàn thế giới, bao gồm từ nội bộ nước Mỹ và các đồng minh phương Tây. Pháp và Tây Ban Nha gọi đây là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu. Trung Quốc yêu cầu ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công.