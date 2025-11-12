Lý do tiêm kích Nga hộ tống chuyên cơ của Tổng thống Kazakhstan đến Moscow

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/11 (Ảnh: TASS).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích, việc hộ tống máy bay của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tới Moscow bằng các tiêm kích Nga không liên quan đến vấn đề an ninh, mà là một phần của nghi thức danh dự dành cho các chuyến thăm cấp nhà nước.

“Không, điều đó không liên quan gì đến an ninh. Đó chỉ là một đội danh dự, một nghi thức gắn liền với các chuyến thăm cấp nhà nước. Đây là thông lệ”, ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi tại sao máy bay của ông Tokayev được hộ tống bởi các tiêm kích Nga và liệu có mối đe dọa an ninh nào hay không.

Ngày 11/11, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đến Moscow trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày, với các tiêm kích Su-35 của Nga hộ tống máy bay của ông từ khi đi vào không phận Nga cho đến khi hạ cánh xuống Moscow.

Tổng thống Kazakhstan sử dụng xe Aurus cho các chuyến di chuyển tại Nga. Ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp không chính thức tại Điện Kremlin.

Các nghi thức theo đúng nghi lễ và các cuộc đàm phán chính thức sẽ diễn ra vào ngày 12/11 cũng tại Điện Kremlin nhưng ở Cung điện Kremlin Lớn bên cạnh. Chương trình nghị sự bao gồm các cuộc họp chính thức, thảo luận nhóm nhỏ, hội đàm Nga - Kazakhstan, ký kết các văn kiện song phương và tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Nga chủ trì.