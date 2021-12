Tổng thống Nam Phi mắc Covid-19, tạm chuyển giao quyền lực

Dân trí Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong bối cảnh sự xuất hiện của biến chủng Omicron đẩy nước này vào làn sóng lây nhiễm mới.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (Ảnh: Reuters).

Bloomberg dẫn thông cáo của Văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 12/12 cho biết: "Tổng thống hiện cách ly ở Cape Town và đã bàn giao lại toàn bộ nhiệm vụ cho Phó tổng thống David Mabuza trong tuần tới. Tinh thần của Tổng thống vẫn rất tốt nhưng vẫn đang được cơ quan y tế của Bộ Quốc phòng Nam Phi theo dõi". Thông cáo cho biết thêm, Tổng thống Ramaphosa chỉ có các triệu chứng nhẹ.

Tổng thống Ramaphosa, 69 tuổi, đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 liều duy nhất của Johnson & Johnson hồi tháng 2 năm nay, song hiện chưa rõ ông đã tiêm liều tăng cường hay chưa.

Ông Ramaphosa bắt đầu cảm thấy không được khỏe từ sáng 12/12 khi tham dự lễ tưởng niệm cựu Tổng thống F.W. de Klerk, người vừa qua đời tháng trước. Sự kiện này diễn ra tuân thủ đầy đủ các quy định về giãn cách xã hội, đeo khẩu trang.

Mặc dù vậy, Văn phòng Tổng thống Nam Phi khuyến cáo, những người tiếp xúc gần với ông Ramaphosa vào hôm 12/12 nên theo dõi triệu chứng hoặc tự xét nghiệm.

Đầu tháng này, Tổng thống Ramaphosa đã công du một số nước Tây Phi, hội đàm với Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo, Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara và Tổng thống Senegal Macky Sall. Trong các chuyến công du này, ông đều được xét nghiệm Covid-19 ở nước sở tại và cả khi trở về Nam Phi hôm 8/12 và đều có kết quả âm tính.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nam Phi đang bước vào làn sóng Covid-19 thứ 4 do sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các dữ liệu ban đầu cho thấy, Omicron dễ lây lan hơn Delta và làm giảm hiệu quả của vaccine ngừa Covid-19 nhưng lại gây ra ít triệu chứng nghiêm trọng hơn. WHO đánh giá, Omicron có thể vượt Delta trở thành chủng trội do khả năng lây nhiễm cao. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh, hiện chưa có đầy đủ dữ liệu để khẳng định độc lực của biến chủng này.

Minh Phương

Theo Bloomberg