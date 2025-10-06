Mỹ cảnh báo chuyển sang tập kích các đối tượng buôn ma túy trên đất liền

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 tuyên bố rằng lực lượng Mỹ đã tấn công thêm một xuồng khác bị cáo buộc chở ma túy trái phép ngoài khơi bờ biển Venezuela vào tối 4/10. Ông đồng thời nói thêm rằng Mỹ cũng sẽ bắt đầu xem xét tập kích các đối tượng buôn ma túy diễn ra trên đất liền.

Ông Trump đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu tại Căn cứ Hải quân Norfolk, bên cạnh tàu sân bay Harry S. Truman. Hiện chưa rõ liệu ông có đang nhắc đến cuộc tấn công mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố hôm 3/10 hay không.

Cuộc tấn công đó, ít nhất là vụ thứ 4 trong những tuần gần đây, đã khiến 4 người thiệt mạng.

“Trong những tuần vừa qua, Hải quân đã hỗ trợ sứ mệnh của chúng ta nhằm thổi bay những phần tử khủng bố thuộc các tập đoàn ma túy ra khỏi mặt biển... Chúng ta vừa làm thực hiện thêm một nhiệm vụ tối qua. Giờ thì chẳng còn tìm thấy phần tử nào nữa”, ông Trump nói.

“Các đối tượng không còn đi đường biển nữa, nên giờ chúng ta sẽ phải bắt đầu chú ý đến đường bộ, vì những người này sẽ buộc phải chuyển sang đi bằng đường đất liền", ông tuyên bố.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đăng một video lên Telegram ngay sau tuyên bố của ông Trump, trong đó ông chỉ trích hành động của Mỹ chống lại Venezuela và khẳng định đất nước này nhận được sự ủng hộ ngoại giao.

“Nhân dân chúng ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sợ hãi khi bảo vệ quyền được sống và được tự do của mình. Chúng ta sẽ sẵn sàng đối mặt với mọi kịch bản", ông Maduro nói, mà không trực tiếp nhắc đến phát biểu mới nhất của ông Trump.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil trước đó trong ngày 5/10 cho biết người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ “toàn bộ sự ủng hộ và đoàn kết” với Caracas trong một cuộc điện đàm giữa 2 bên.

Vào ngày 5/10, ông Gil nói rằng Tổng thống Maduro đã gửi thư cho Giáo hoàng Leo XIV, đề xuất ngài ủng hộ “việc củng cố hòa bình tại Venezuela.”

Ông Hegseth nói trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Fox News hôm 6/10 rằng ông có toàn quyền cho phép để thực hiện các đợt tấn công chống lại hoạt động mà Mỹ nghi là vận chuyển ma túy tại vùng Caribe.