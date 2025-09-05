Tổng thống Mỹ sẽ đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 5/9 để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 4/9.

Theo bản thông tin từ Nhà Trắng, sắc lệnh sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp dưới sử dụng các danh xưng như “Bộ trưởng Chiến tranh”, “Bộ Chiến tranh” và “Thứ trưởng Chiến tranh” trong thư từ chính thức cũng như trong các thông cáo công khai.

Ông Hegseth cũng sẽ được chỉ đạo đề xuất các biện pháp hành pháp và lập pháp cần thiết để việc đổi tên này trở thành vĩnh viễn.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, ông Trump đã khởi xướng việc đổi tên nhiều địa danh và tổ chức, bao gồm cả Vịnh Mexico, cũng như khôi phục tên gốc của một số căn cứ quân sự từng bị đổi.

Việc đổi tên các bộ ngành là điều hiếm thấy và thường đòi hỏi sự phê chuẩn của Quốc hội. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa của ông Trump đang nắm thế đa số sít sao ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, và các lãnh đạo đảng tại Quốc hội cho đến nay chưa thể hiện ý định phản đối các sáng kiến của ông.

Bộ Quốc phòng Mỹ từng có tên là Bộ Chiến tranh cho đến năm 1949, khi Quốc hội hợp nhất Lục quân, Hải quân và Không quân sau Thế chiến II. Cái tên “Quốc phòng” được chọn một phần để nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên hạt nhân, nước Mỹ tập trung vào việc ngăn ngừa chiến tranh xảy ra.

Việc đổi tên lần nữa sẽ tiêu tốn chi phí lớn, từ việc thay đổi biển hiệu, giấy tờ, con dấu không chỉ tại Lầu Năm Góc ở Washington DC mà còn tại các căn cứ quân sự trên toàn cầu.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tammy Duckworth, cựu quân nhân và thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, phản đối động thái này, cho rằng Mỹ nên dùng tiền để "hỗ trợ các gia đình quân nhân hoặc thuê thêm nhà ngoại giao để ngăn ngừa xung đột bùng phát ngay từ đầu".

Bộ trưởng Hegseth thì khẳng định việc này “không chỉ là câu chữ mà là về tinh thần chiến binh”.

Đầu năm nay, một đồng minh thân cận của ông Trump tại Quốc hội, Hạ nghị sĩ Cộng hòa James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã giới thiệu một dự luật giúp tổng thống dễ dàng hơn trong việc tái cơ cấu và đổi tên các cơ quan.

Ông Trump phát biểu vào tháng trước: “Chúng tôi sẽ làm thôi. Tôi chắc rằng Quốc hội sẽ đồng ý nếu cần. Tên gọi Quốc phòng nghe quá phòng thủ. Chúng ta muốn phòng thủ, nhưng cũng phải sẵn sàng tấn công nếu cần”.