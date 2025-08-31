Nhà Trắng thúc đẩy kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Trụ sở Lầu Năm Góc ở Mỹ (Ảnh: AFP).

Báo Wall Street Journal ngày 30/8 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh, sau khi ông chủ Nhà Trắng nêu ý định này hồi đầu tuần.

Theo nguồn tin, việc đổi tên thành Bộ Chiến tranh có thể sẽ cần đến sự chấp thuận của Quốc hội, nhưng Nhà Trắng đang tìm kiếm các cách khác để thực hiện việc thay đổi này.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Greg Steube của bang Florida đã đệ trình một bản sửa đổi cho Dự luật Chính sách Quốc phòng hàng năm, theo đó sẽ đổi tên Bộ Quốc phòng. Điều này cho thấy sự ủng hộ nhất định của đảng Cộng hòa tại Quốc hội đối với việc đổi tên một trong những bộ lớn nhất của chính phủ Mỹ.

Nhà Trắng không công bố thông tin chi tiết, nhưng nhấn mạnh những tuyên bố của Tổng thống Trump về việc đổi tên bộ trong tuần này, đồng thời khẳng định năng lực tấn công của quân đội Mỹ.

"Như Tổng thống Trump đã nói, quân đội của chúng ta nên tập trung vào tấn công - chứ không chỉ phòng thủ - đó là lý do tổng thống ưu tiên các binh lính tại Lầu Năm Góc thay vì DEI và hệ tư tưởng thức tỉnh. Hãy theo dõi!", phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly phát biểu, đề cập đến DEI để chỉ các chương trình nhằm tăng cường sự đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Tổng thống Trump đã nêu ý tưởng đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh khi phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 25/8. Ông nói rằng "tôi thấy cái tên đó nghe hay hơn".

Ông Trump lập luận rằng cơ quan này từng được gọi là Bộ Chiến tranh trong thời kỳ Mỹ giành thắng lợi ở Thế chiến I và Thế chiến II.

“Quốc phòng chỉ là một phần của điều đó. Nhưng tôi có cảm giác chúng ta sẽ thay đổi. Ai cũng thích điều đó. Chúng ta từng có một lịch sử chiến thắng phi thường khi nó còn là Bộ Chiến tranh", ông Trump nói.

Bộ Chiến tranh được cựu Tổng thống Mỹ George Washington thành lập năm 1789. Cơ quan này tồn tại cho đến năm 1947, khi được Tổng thống Harry Truman tái cơ cấu. Năm 1949, cơ quan này được đổi tên thành Bộ Quốc phòng.

Ông Trump trước đây từng gọi ông Hegseth là “Bộ trưởng Chiến tranh". Tổng thống Trump cũng tự hào rằng số lượng tân binh nhập ngũ đã tăng trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông cho đến nay.

Dù nêu ý tưởng đổi tên, ông Trump vẫn nhấn mạnh nỗ lực của bản thân trong việc thúc đẩy ngừng bắn và đình chiến ở các cuộc xung đột trên toàn cầu, dẫn chứng trong các cuộc giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan, cũng như Armenia và Azerbaijan.

Ông Trump cũng đã tìm cách làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, trong khi một số người ủng hộ ông kêu gọi trao cho ông Giải Nobel Hòa bình.