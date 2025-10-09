Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn sau 2 năm chiến sự khốc liệt

Nhân viên cứu hộ Palestine ăn mừng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Hamas đã đồng ý về giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn ở Gaza, tại Thành phố Gaza (Ảnh: Reuters).

Israel và nhóm vũ trang Hamas của người Palestine đã ký một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 9/10, theo đó Hamas sẽ trả tự do cho các con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine.

Diễn biến này đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong sáng kiến chấm dứt chiến sự ở Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các quan chức của cả 2 bên xác nhận rằng thỏa thuận đã được ký kết sau các cuộc đàm phán gián tiếp tại khu nghỉ dưỡng ven biển Sharm el-Sheikh của Ai Cập.

Thông báo về thỏa thuận này đã được người dân Palestine và Israel đón mừng bằng các lễ ăn mừng trên đường phố.

Niềm vui của thành viên gia đình con tin Israel khi nghe tin về thỏa thuận ngừng bắn (Ảnh: Reuters).

Theo nội dung thỏa thuận, bước tiến lớn nhất hướng tới hòa bình cho đến nay, các cuộc giao tranh sẽ chấm dứt, Israel sẽ rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza, và Hamas sẽ trả tự do cho các con tin bị bắt trong cuộc tấn công khởi đầu cho cuộc chiến, đổi lấy việc Israel phóng thích các tù nhân Palestine.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực sau khi thỏa thuận được chính phủ phê chuẩn, dự kiến được thông qua sau cuộc họp nội các an ninh vào tối cùng ngày.

Một người phát ngôn chính phủ Israel xác nhận thỏa thuận đã được ký, đồng thời nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ sau cuộc họp nội các.

Sau đó, trong vòng 72 giờ, các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza sẽ được thả tự do, bà nói thêm.

Một nguồn tin am hiểu nội dung thỏa thuận cho biết quân đội Israel sẽ bắt đầu rút lui trong vòng 24 giờ kể từ khi ký kết thỏa thuận.

Một quan chức Israel cho biết toàn bộ 20 con tin Israel vẫn được cho là còn sống ở Gaza sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 sẽ được trả tự do.

Người phát ngôn này cũng lưu ý rằng trong số tù nhân Palestine được thả, sẽ không có Marwan Barghouti, một trong những tù nhân nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất của Palestine.