Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã kết thúc

Gaza bị tàn phá sau 2 năm xung đột (Ảnh: Reuters).

“Chiến tranh đã kết thúc, các bạn hiểu điều đó rồi đấy”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một khi ông khởi hành từ Washington tới Israel.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã duy trì sang ngày thứ ba tại Gaza, trước khi diễn ra việc phóng thích con tin và tù nhân.

Hàng nghìn người Palestine đang di chuyển về phía bắc hướng tới thành phố Gaza với hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ mang lại hòa bình thực sự.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trên truyền hình: “Ngày mai sẽ là khởi đầu của một con đường mới, con đường xây dựng, con đường hàn gắn, và tôi hy vọng đó sẽ là con đường gắn kết trái tim con người”.

Sự lạc quan này lan rộng khắp Israel và Gaza. “Người dân rất vui mừng, nhưng niềm vui xen lẫn mệt mỏi sau 2 năm chiến tranh đã tàn phá phần lớn Gaza”, Abdou Abu Seada, một cư dân Gaza, chia sẻ.

“Chúng tôi đã chờ đợi ngày này suốt hai năm qua... Tất cả đều hạnh phúc vì các con tin sẽ được về với gia đình. Cảm ơn Tổng thống Trump”, người biểu tình Dalia Yosef nói.

Israel và phong trào Hamas đã đạt được thỏa thuận triển khai giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như vai trò trung gian của Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo giai đoạn đầu của kế hoạch, Hamas sẽ phóng thích các con tin người Israel, trong khi Israel sẽ rút lực lượng của mình về một ranh giới đã được thống nhất trong nội bộ Dải Gaza, đồng thời thả hàng trăm người Palestine đang bị giam trong các nhà tù Israel, trong đó có nhiều người đang thụ án chung thân.

Kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump được công bố ngày 29/9 gồm 20 điều khoản, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức với điều kiện các con tin phải được thả trong vòng 72 giờ.

Tài liệu này cũng đề xuất rằng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác sẽ không được tham gia điều hành Dải Gaza, dù trực tiếp hay gián tiếp, mà quyền quản lý sẽ được chuyển giao cho một chính quyền kỹ trị đặt dưới sự giám sát quốc tế.

Phát ngôn viên chính phủ Israel Shosh Bedrosian cho biết việc phóng thích 20 con tin còn sống sẽ bắt đầu vào sáng sớm 13/10. Sau đó, thi thể của 28 con tin đã thiệt mạng sẽ được bàn giao lại cho Israel.

Theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas phải thả toàn bộ con tin còn lại trước 12h trưa ngày 13/10. Những con tin này bị bắt cóc ngày 7/10/2023, khi các tay súng Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel.

Đổi lại, Bộ Tư pháp Israel đã công bố danh sách 250 tù nhân Palestine, bị kết án giết người và nhiều tội danh nghiêm trọng khác, sẽ được trả tự do theo thỏa thuận.

Danh sách này không bao gồm các chỉ huy cấp cao của Hamas hay những nhân vật nổi bật như Marwan al-Barghouti hoặc Ahmed Saadat. Tuy vậy, Hamas cho biết các cuộc đàm phán về danh sách trao trả vẫn đang tiếp tục với các bên trung gian.

Ngoài ra, Israel cũng sẽ trả tự do cho 1.700 người Palestine bị giam tại Gaza kể từ ngày 7/10/2023, cùng 22 trẻ vị thành niên Palestine và thi thể của 360 tay súng.

Theo bà Bedrosian, việc phóng thích sẽ diễn ra ngay sau khi các con tin sống sót trở về Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz xác nhận rằng sau khi con tin được trả, quân đội sẽ tiêu hủy toàn bộ hệ thống đường hầm ngầm của Hamas tại Gaza.