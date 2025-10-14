Ông Clinton, Biden hoan nghênh Tổng thống Trump vì thỏa thuận hòa bình Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo quốc tế ký thỏa thuận hòa bình Gaza ngày 13/10 (Ảnh: Reuters).

“Tôi rất biết ơn vì lệnh ngừng bắn đã được thực thi, 20 con tin cuối cùng đã được trả tự do, và viện trợ nhân đạo khẩn cấp đã bắt đầu chảy vào Gaza. Tổng thống Donald Trump, chính quyền của ông ấy, Qatar và các đối tác khu vực khác xứng đáng được ghi nhận công lao lớn vì đã duy trì các cuộc đàm phán cho đến khi đạt được thỏa thuận”, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton bình luận.

Ông Clinton kêu gọi Israel và Hamas “biến khoảnh khắc mong manh này thành nền hòa bình bền vững, đảm bảo phẩm giá và an ninh cho cả người Palestine lẫn Israel”.

Cựu Tổng thống Joe Biden cũng gửi lời cảm ơn ông Trump vì đã giúp đưa con tin trở về an toàn. Trên mạng xã hội X, ông viết: "Tôi hoan nghênh Tổng thống Trump và nhóm của ông vì đã nỗ lực đưa thỏa thuận ngừng bắn mới đến đích".

Cựu chủ nhân Nhà Trắng đồng thời bày tỏ hy vọng hòa bình sẽ được duy trì lâu dài. Ông kêu gọi hướng tới “hòa bình, phẩm giá và an toàn cho cả người Israel và người Palestine”.

Sau hơn 2 năm xung đột khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, Israel và Hamas đã đồng ý ký thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin theo đề xuất của Tổng thống Trump cũng như nỗ lực trung gian của một số quốc gia gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo giai đoạn đầu của thỏa thuận, Israel rút quân khỏi một số khu vực ở Gaza, trong khi Hamas trả tự do cho 20 con tin còn lại để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng thống Trump tuyên bố “mọi người đều hài lòng” với thỏa thuận, và mô tả tiến trình này “đang bứt phá như tên lửa”. Ông tin tưởng cuộc chiến nổ ra từ tháng 10/2023 “đã thực sự kết thúc”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi Tổng thống Trump là “người bạn vĩ đại nhất mà Israel từng có” và khẳng định thỏa thuận này là bước ngoặt lịch sử cho an ninh của khu vực.

Tuy nhiên, tính bền vững của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng. Israel chưa cam kết rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, trong khi Hamas vẫn từ chối giải giáp vũ khí. Thỏa thuận ngừng bắn trước đó, đạt được hồi tháng 1, đã sụp đổ sau 2 tháng.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố giai đoạn 3 và 4 trong kế hoạch hòa bình Gaza đã được triển khai, đánh dấu bước tiến mới sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ngày 13/10 tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, nơi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas được ký kết.

Phát biểu về kết quả của hội nghị, ông Trump khẳng định mọi điều kiện tiên quyết cho một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông đã được thiết lập.

“Tất cả động lực hiện nay đều hướng tới một nền hòa bình vĩ đại, huy hoàng và bền vững, và cam kết thực hiện kế hoạch 20 điểm mà chúng ta đã cùng xây dựng sẽ là nền tảng then chốt để đạt được tương lai tươi sáng đó. Chúng ta đang làm việc ngay lúc này và thực tế đã bước vào giai đoạn 3 và 4 của kế hoạch”, ông nói.

Ông kêu gọi tất cả các quốc gia Trung Đông và các bên liên quan cùng chung tay nỗ lực vì một nền hòa bình lâu dài và bền vững trên toàn khu vực.