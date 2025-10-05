Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư, thúc giục Hamas hành động nhanh chóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump hôm 4/10 tỏ ra lạc quan sau khi Israel và Hamas đều bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông, nhưng ông vẫn thúc giục nhóm vũ trang Palestine phải “hành động nhanh chóng”.

Hamas hôm 3/10 đã phần nào đồng ý với thỏa thuận do ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu soạn thảo.

“Tôi đánh giá cao việc Israel tạm thời ngừng ném bom để tạo cơ hội cho việc thả con tin và hoàn tất thỏa thuận hòa bình. Hamas phải hành động nhanh chóng, nếu không mọi cam kết sẽ bị hủy bỏ”, ông Trump viết trên mạng Truth Social vào ngày 4/10.

“Tôi sẽ không chấp nhận sự chậm trễ, điều mà nhiều người cho rằng sẽ xảy ra, hay bất kỳ kết quả nào khiến Gaza lại trở thành mối đe dọa. Hãy hoàn thành việc này một cách nhanh chóng. Mọi người sẽ được đối xử công bằng!”, ông kêu gọi.

Sau đó, ông Trump cho biết: “Khi Hamas xác nhận, Lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, việc trao đổi con tin và tù nhân sẽ bắt đầu, và điều đó sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn rút quân tiếp theo, đưa chúng ta đến gần hơn với việc chấm dứt thảm họa kéo dài 3.000 năm”, ông Trump viết trên Truth Social, dường như ám chỉ cuộc xung đột thiên niên kỷ giữa người Do Thái và người Ả rập Palestine.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ra hạn chót cho Hamas phải chấp thuận các điều khoản của thỏa thuận hoặc sẽ phải đối mặt với “địa ngục theo cách mà chưa ai từng chứng kiến trước đây".

Trong khi đó, Israel khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Trump và nhóm của ông nhằm kết thúc cuộc chiến theo các nguyên tắc do Israel đặt ra, vốn phù hợp với tầm nhìn của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo kế hoạch, Israel sẽ rút một phần quân và ngừng mọi cuộc tấn công tiếp theo.

Nếu Hamas chấp thuận, giai đoạn kế tiếp sẽ là việc thả toàn bộ con tin còn lại để đổi lấy 250 tù nhân đang chịu án chung thân và 1.700 người Palestine bị giam giữ. Sau đó, lượng viện trợ nhân đạo sẽ được tăng lên cho Gaza, nơi người dân đang chịu cảnh suy dinh dưỡng và đói kém nghiêm trọng.

Thỏa thuận cũng dự kiến thành lập một “Hội đồng Hòa bình” để tạm thời điều hành Gaza. Sau khi tiến hành các cải cách lớn, cơ quan chính trị ở Bờ Tây, Chính quyền Palestine, sẽ tiếp quản quyền điều hành Gaza.

Trong phản hồi ban đầu, Hamas bày tỏ sẵn sàng từ bỏ quyền lực nhưng chỉ chuyển giao cho một cơ quan chính phủ Palestine độc lập. Nhóm này cho biết cần thêm thời gian để phản hồi toàn bộ đề xuất.

Hamas cũng muốn đảm bảo rằng “sẽ không ai bị buộc phải rời khỏi Gaza” và rằng “Israel sẽ không kiểm soát hoặc sáp nhập Gaza".