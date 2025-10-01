Hamas từ chối 2 điểm then chốt trong kế hoạch Gaza của Mỹ

Gaza bị tàn phá nặng nề vì cuộc chiến giữa Israel và Hamas (Ảnh: AFP).

Nhóm Hamas sẽ không chấp thuận kế hoạch giải quyết vấn đề chiến sự ở Dải Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì nhóm này bác bỏ ít nhất 2 điểm then chốt trong bản đề xuất, một người phát ngôn của Hamas cho biết.

“Kế hoạch của ông Trump phục vụ lợi ích của Israel và phớt lờ nhu cầu của người dân Palestine”, đại diện Hamas nói với hãng tin Roya News của Jordan.

Ông giải thích rằng Hamas phản đối hai điều khoản chính: Việc giải giáp lực lượng vũ trang của phong trào và việc triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Palestine. Theo ông, phong trào này coi việc đưa quân đội nước ngoài vào Gaza là một hình thức kiểm soát lãnh thổ mới với dải đất hẹp.

Trong khi đó, ông Trump tuyên bố Hamas có 3-4 ngày để chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm do ông đưa ra.

Kế hoạch này được Nhà Trắng công bố trong cuộc gặp giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi đầu tuần.

Kế hoạch kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi con tin lấy tù nhân, rút lực lượng Israel theo giai đoạn và thiết lập một chính quyền quốc tế lâm thời. Nó cũng định hướng Gaza trở thành một “khu vực phi cực đoan hóa”, nơi Hamas sẽ không còn nằm trong bộ máy cầm quyền.

Washington nhấn mạnh rằng sáng kiến này không nhằm dẫn đến việc Israel sáp nhập, kiểm soát hoặc buộc di dời cư dân Gaza.

Ông Trump cảnh báo: “Hamas hoặc là sẽ làm (theo kế hoạch), hoặc là sẽ không, và nếu không, đó sẽ là một kết cục bi thảm".

Tổng thống Mỹ cho biết, nếu Hamas bác bỏ hoặc vi phạm kế hoạch, Israel sẽ nhận được “sự ủng hộ hoàn toàn” của ông.

Thủ tướng Netanyahu, người đã ủng hộ đề xuất này, cảnh báo rằng Israel sẽ “kết thúc công việc” xóa sổ Hamas nếu nhóm này từ chối đề xuất.

Các bên trung gian là Qatar và Ai Cập đã chuyển kế hoạch của ông Trump cho nhóm vũ trang này vào cuối ngày 29/9.

Gần 10 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, bao gồm Ả rập Xê út, Jordan, UAE và Ai Cập, đã ủng hộ sáng kiến hòa bình của ông Trump.

Chính quyền Palestine (PA), bên đang quản lý khu vực Bờ Tây, cũng hoan nghênh kế hoạch, gọi đây là một “nỗ lực chân thành và quyết tâm” nhằm đạt được hòa bình tại Gaza. Theo đề xuất này, PA sẽ tiếp quản quyền kiểm soát Gaza khi xung đột kết thúc và các cải cách theo thỏa thuận được thực thi.