Tổng thống Trump cảnh báo Hamas viễn cảnh "địa ngục bùng nổ"

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Phải đạt được một thỏa thuận với Hamas trước tối chủ nhật (5/10) lúc 18h theo giờ Washington”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 3/10.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhấn mạnh: “Mọi quốc gia đã ký! Nếu thỏa thuận được coi là cơ hội cuối cùng này không được thông qua, tất cả địa ngục, như chưa từng thấy trước đây, sẽ nổ ra chống lại Hamas”.

Khi được hỏi liệu Hamas đã hoàn tất phản hồi đối với kế hoạch Gaza của Tổng thống Mỹ hay chưa, một quan chức của lực lượng này cho biết hôm 2/10 rằng họ vẫn đang “thảo luận khẩn cấp”.

Quan chức này cho biết Hamas đã thảo luận với các nhà trung gian Ả rập, Thổ Nhĩ Kỳ và các bên để đưa ra phản ứng.

Đầu tuần này, Nhà Trắng công bố kế hoạch gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas Gaza. Đề xuất kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trao trả toàn bộ con tin trong 72 giờ và thiết lập một cơ chế quản trị quốc tế lâm thời cho vùng lãnh thổ này. Đề xuất cũng bao gồm quyền tự do đi lại và hồi hương cho cư dân Gaza.

Đổi lại, viện trợ nhân đạo sẽ ồ ạt đổ vào Gaza, còn Israel cam kết không sáp nhập hay kiểm soát vùng đất này.

Ông Trump đã đặt thời hạn “3-4 ngày” kể từ 30/9 cho Hamas để đưa ra phản hồi với bản kế hoạch hòa bình.

Tuy nhiên, Hamas thừa nhận việc trao trả toàn bộ con tin còn sống và thi thể con tin thiệt mạng cho Israel trong vòng 72 giờ theo đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump là “rất khó khăn” và gần như bất khả thi.

Theo ước tính của phía Israel vào cuối tháng 9, Hamas và các đồng minh vẫn còn giữ khoảng 20 con tin sống và thi thể của 28 người khác ở Gaza.

Đại diện Hamas cũng bày tỏ nghi ngại về một số điểm then chốt, bao gồm bảo đảm Israel rút quân khỏi Gaza, chấm dứt xung đột và yêu cầu giải giáp các đơn vị vũ trang Hamas.

Tổng thống Trump ngày càng thất vọng vì chưa thể đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza. Ông cảnh báo các thành viên Hamas còn lại ở Gaza sẽ “bị bao vây, truy lùng và loại bỏ” nếu không có thỏa thuận.