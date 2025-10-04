Hamas sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về kế hoạch hòa bình Gaza

Gaza bị chiến sự tàn phá (Ảnh: AFP).

AFP đưa tin, Hamas tuyên bố sẵn sàng “ngay lập tức” bước vào đàm phán về việc trao trả toàn bộ con tin theo kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Hamas vẫn né tránh điều kiện then chốt liên quan đến giải giáp và vai trò trong chính quyền Gaza.

Hamas không chấp nhận vô điều kiện đề xuất của ông Trump. Trong phản hồi gửi qua các trung gian, Hamas cho biết sẵn sàng đàm phán thông qua các nước trung gian để bàn chi tiết về việc trao đổi con tin, đồng thời bày tỏ sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý Gaza cho “một chính quyền Palestine độc lập gồm các chuyên gia kỹ trị, dựa trên đồng thuận dân tộc Palestine và được sự hậu thuẫn của thế giới Ả rập và Hồi giáo”.

Hai yêu cầu then chốt trong kế hoạch của Tổng thống Trump, gồm trao trả 48 con tin còn lại trong vòng 72 giờ và từ bỏ quyền quản trị Gaza, từng được coi là “lằn ranh đỏ” có thể khiến Hamas bác bỏ.

Tuy nhiên, sự đồng ý của Hamas đối với 2 điều khoản này đã mở ra một con đường tiềm năng cho một thỏa thuận ngừng bắn có sự ủng hộ quốc tế, nhất là trong bối cảnh áp lực toàn cầu ngày càng tăng đòi chấm dứt cuộc chiến.

Dẫu vậy, bản phản hồi của Hamas không đề cập đến việc giải giáp hay phá hủy kho vũ khí, điểm then chốt trong kế hoạch mà tổ chức này luôn từ chối. Hamas cũng không nhắc đến việc thành lập “Hội đồng Hòa bình” do ông Trump lãnh đạo để giám sát quản trị Gaza.

Thay vào đó, Hamas tuyên bố những vấn đề liên quan đến tương lai của Gaza và quyền lợi chính đáng của người Palestine “sẽ được bàn thảo trong tương lai”. Hamas cũng khẳng định sẽ tham gia đầy đủ trách nhiệm trong “một khuôn khổ dân tộc toàn diện của Palestine”.

Tuyên bố này thách thức yêu cầu của Tổng thống Trump rằng Hamas và các phe vũ trang khác sẽ không được tham gia vào bộ máy cầm quyền ở Gaza bất kể “trực tiếp hay gián tiếp”.

Trước đó hôm 3/10, Tổng thống Donald Trump cảnh báo nếu Hamas không chấp thuận kế hoạch trước 18h ngày 5/10 thì “địa ngục sẽ nổ ra, theo cách chưa từng thấy”.

Giới quan sát cho rằng khó có khả năng các trung gian đạt được thỏa thuận Israel - Hamas trong khoảng thời gian ngắn như vậy, song họ có thể khởi động đàm phán để thu hẹp khác biệt.

Hồi đầu tuần, ông Trump đã đưa ra kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột Israel - Hamas.

Hamas đã thảo luận với các trung gian từ Qatar và Ai Cập về kế hoạch này. Những điểm gây tranh cãi gồm yêu cầu giải giáp hoàn toàn, phá hủy hạ tầng quân sự của Hamas và triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Gaza. Theo kế hoạch, toàn bộ hạ tầng của Hamas, cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất, sẽ bị phá hủy dưới sự giám sát của các quan sát viên độc lập “và không được tái xây dựng”.

Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 250 tù nhân Palestine lĩnh án chung thân và 1.700 người bị bắt giữ từ khi chiến sự nổ ra, trong khi Hamas phải thả 48 con tin, trong đó có 20 người được cho là còn sống.

Thành viên Hamas có thể được ân xá nếu “cam kết chung sống hòa bình và giao nộp vũ khí”.

Israel sẽ rút dần khỏi Gaza khi một lực lượng quốc tế tạm thời do các đối tác Ả rập dẫn đầu đảm nhiệm vấn đề an ninh. Đồng thời, một ủy ban Palestine do “Hội đồng Hòa bình” giám sát sẽ quản lý Gaza cho đến khi chính quyền Palestine cải tổ đủ năng lực tiếp quản.

Đáp lại thông báo của Hamas, ông Trump viết trên mạng xã hội: "Dựa trên tuyên bố vừa được Hamas công bố, tôi tin rằng họ đã sẵn sàng cho một nền hòa bình lâu dài. Israel phải ngay lập tức ngừng ném bom Gaza để chúng ta có thể đưa các con tin ra ngoài một cách an toàn và nhanh chóng! Ngay lúc này, tình hình quá nguy hiểm để làm điều đó. Chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về những chi tiết cần giải quyết. Đây không chỉ là vấn đề của Gaza, mà là về nền hòa bình tại Trung Đông".