Israel huy động 40.000 quân cho chiến dịch quân sự ở Gaza

Xe quân sự của Israel (Ảnh: AFP).

"Tôi muốn củng cố tinh thần cho các bạn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi thông điệp trực tiếp đến các binh sĩ nước này trong tuyên bố hôm 2/9.

Ông Netanyahu nói rằng Israel đang bước vào "giai đoạn quyết định" của chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

Vào sáng 2/9, Israel đã triệu tập khoảng 40.000 quân dự bị với quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột ở Dải Gaza bắt đầu leo thang gần 2 năm trước. Đây là một phần trong kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza của Israel.

Tuy nhiên, theo đài truyền hình Kan TV, tỷ lệ tham gia của lực lượng dự bị được cho là thấp hơn dự kiến, do áp lực của các đợt nghĩa vụ quân sự liên tục.

Quyết định của nội các Thủ tướng Netanyahu cũng đã gây ra sự bất đồng trong nước. Hơn 350 lính dự bị tuyên bố trong một bức thư hôm 2/9 rằng họ sẽ từ chối tham gia nghĩa vụ quân sự nếu được lệnh tiến vào Gaza.

Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục các cuộc không kích trên khắp Gaza và chuẩn bị cho cuộc tấn công mới vào trung tâm đô thị lớn nhất của vùng lãnh thổ này.

Các cơ quan y tế tại Gaza hôm 2/9 xác nhận ít nhất 76 người đã thiệt mạng và 281 người bị thương do các cuộc không kích và đấu súng của Israel trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên 63.633.

Các bệnh viện cũng ghi nhận 13 ca tử vong do nạn đói và suy dinh dưỡng, trong đó có 3 trẻ em, nâng tổng số ca tử vong do đói lên 361, trong đó có 130 trẻ em.

Ông Avichay Adraee, phát ngôn viên quân đội Israel, kêu gọi người dân trên khắp Gaza di chuyển đến khu vực Al-Mawasi "trước khi giao tranh mở rộng vào thành phố Gaza".

Gia đình các con tin đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép để cả Israel và Hamas đồng ý một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và trả tự do cho các con tin.

Israel đã phát động chiến dịch quân sự vào thành phố Gaza từ tháng trước, nhắm vào các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và mạng lưới đường hầm của Hamas ẩn náu trong các khu vực dân sự.

Hơn 1.000 tòa nhà đã bị phá hủy, khiến hàng trăm người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và hàng nghìn người mất nhà cửa do chiến dịch quân sự ở Gaza.

Israel tuyên bố chiến dịch này là cần thiết cho an ninh quốc gia và tiến tới mục tiêu là xóa sổ cơ sở hạ tầng của Hamas.

Cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 7/10/2023, sau khi Hamas phát động một cuộc tấn công vào miền nam Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ 250 con tin. Khoảng 50 người vẫn bị giam giữ.

Các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas đã bị đình trệ kể từ giữa tháng 8, do Israel vẫn chưa phản hồi đề xuất từ ​​các bên trung gian gồm Qatar và Ai Cập. Đề xuất này đã được Hamas chấp thuận khoảng 2 tuần trước.