Tổng thống Mỹ muốn điều tra vụ luận tội liên quan tới Ukraine năm 2019

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/10 cho biết ông hy vọng “các cơ quan có thẩm quyền cần thiết” sẽ điều tra Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Adam Schiff vì cáo buộc "không trung thực". Nghị sĩ bang California này từng dẫn đầu 2 cuộc điều tra nhằm vào ông Trump vào các năm 2019 và 2021.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã 2 lần luận tội ông, lần đầu vào tháng 12/2019 với cáo buộc lạm quyền và cản trở Quốc hội, và lần thứ 2 vào tháng 1/2021 với cáo buộc kích động bạo loạn sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1.

Khi đó, nghị sĩ Schiff là thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện phụ trách điều tra các vụ việc này.

“Vụ luận tội Ukraine (nhắm vào tôi) là một kế hoạch gian dối bất hợp pháp lớn hơn nhiều so với vụ Watergate. Tôi chân thành hy vọng các cơ quan có thẩm quyền cần thiết, bao gồm cả Quốc hội, xem xét điều này!", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ông Trump cáo buộc cuộc điều tra do nghị sĩ Adam Schiff thực hiện vi phạm luật lệ và quy trình.

Cuộc luận tội khi đó xoay quanh cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky năm 2019, trong đó ông Trump bị cáo buộc giữ lại viện trợ quân sự để gây sức ép buộc ông Zelensky điều tra Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, người khi đó là ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử.

Vào thời điểm đó, ông Zelensky nói rằng cuộc gọi là “bình thường.” Sau này, khi cuộc điều tra được đẩy mạnh, ông khẳng định không muốn vướng vào câu chuyện liên quan tới bầu cử Mỹ.

Ông Trump từng cảm ơn ông Zelensky vì đã giữ khoảng cách với cuộc điều tra luận tội. Ông Trump cũng phủ nhận các cáo buộc, gọi đây là âm mưu mang động cơ chính trị.

Theo Hiến pháp Mỹ, Hạ viện có thể luận tội Tổng thống chỉ bằng đa số phiếu đơn giản. Nếu điều đó xảy ra, Thượng viện sẽ tổ chức phiên tòa. Tuy nhiên, để kết tội và bãi nhiệm Tổng thống, cần đạt được đa số 2/3 số phiếu tại Thượng viện, mức này chưa từng đạt được trong 2 lần luận tội trước đây nhằm vào ông Trump.