Tổng thống Mỹ lên tiếng về tin yêu cầu Bộ Tư pháp bồi thường 230 triệu USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho đang yêu cầu Bộ Tư pháp bồi thường cho ông 230 triệu USD liên quan tới các cuộc điều tra trước đó nhằm vào ông, New York Times đưa tin.

Theo đó, Tổng thống Mỹ dường như đã nộp đơn khiếu nại thông qua quy trình yêu cầu hành chính, thường là bước mở đầu cho các vụ kiện. Đơn đầu tiên, nộp vào cuối năm 2023, yêu cầu bồi thường cho một loạt các hành vi bị cho là vi phạm quyền của ông, bao gồm cuộc điều tra của FBI và công tố viên đặc biệt về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử cũng như các mối liên hệ có thể có với chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016.

Đơn khiếu nại thứ 2, dường như nộp vào mùa hè năm 2024, cáo buộc FBI vi phạm quyền riêng tư của ông Trump khi lục soát Mar-a-Lago, câu lạc bộ và nơi ở của ông tại Florida, vào năm 2022 để tìm tài liệu mật. Đơn này được cho cũng cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ác ý khi buộc tội ông xử lý sai tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở.

Khi được hỏi về vấn đề này tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nói: “Tôi đã bị thiệt hại rất lớn, và bất kỳ khoản tiền nào tôi nhận được, tôi sẽ tặng cho từ thiện. Tôi là người đưa ra quyết định, và quyết định đó sẽ phải đi qua bàn làm việc của tôi, thật kỳ lạ khi phải ra quyết định trong tình huống tôi đang tự trả tiền cho chính mình".

Ông Trump nói rằng ông chưa bàn tới chuyện này với các luật sư và chưa rõ khoản tiền cụ thể là bao nhiêu.

“Tất cả những gì tôi biết là Bộ Tư pháp sẽ nợ tôi rất nhiều tiền. Nhưng tôi không tìm kiếm tiền bạc. Tôi sẽ quyên góp cho từ thiện hay gì đó. Tôi sẽ tặng toàn bộ số tiền đó cho từ thiện", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống dường như cũng thừa nhận điều này trong Phòng Bầu dục tuần trước, khi ông ám chỉ một cách mơ hồ đến tình huống trên khi đứng cạnh Giám đốc FBI Kash Patel, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và cấp phó của bà, Todd Blanche.

“Tôi có một vụ kiện đang tiến triển rất tốt, và khi tôi trở thành tổng thống, tôi đã nói, tôi giống như đang kiện chính mình. Nhìn thì có vẻ tệ, đúng không? Tôi đang kiện chính mình. Nên tôi cũng không rõ. Nhưng đó là một vụ kiện rất mạnh, rất có cơ sở", ông nói.

Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận và chuyển các câu hỏi đến Bộ Tư pháp.