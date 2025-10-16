Tổng thống Mỹ hy vọng sẽ thắng giải Nobel Hòa bình năm sau

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông trông đợi sẽ được trao Giải Nobel Hòa bình vào năm tới.

“Tôi đã ngăn 8 cuộc chiến trong 8 tháng. Tôi có nhận được giải Nobel không? Không có", ông nói trong một buổi tiếp đón tại Nhà Trắng hôm 15/10.

“Các bạn có tin nổi không? Chính tôi cũng nói điều đó là không thể. Nhưng không sao, tôi nghĩ năm tới sẽ tốt hơn", ông nói thêm, đồng thời cho biết ông đã cứu được “có lẽ hàng trăm triệu sinh mạng".

Ủy ban Nobel Na Uy ngày 10/10 đã công bố quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho nhà hoạt động người Venezulea Maria Corina Machado.

Tổng thống Trump nhiều lần phát biểu, ông tin rằng bản thân ông xứng đáng với giải Nobel Hòa bình. Ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ là “một sự xúc phạm lớn đối với nước Mỹ” nếu ông không nhận được giải thưởng này.

Sau đó, người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung cho biết: "Ủy ban Nobel đã cho thấy rằng họ đặt chính trị lên trên hòa bình”.

"Tổng thống Trump sẽ tiếp tục kiến tạo các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến tranh và cứu sống nhiều người", người phát ngôn nhấn mạnh.

Giải Nobel Hòa bình là một trong những giải thưởng quốc tế danh giá nhất, được trao hàng năm cho những đóng góp xuất sắc trong việc củng cố hòa bình.