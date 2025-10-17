Tổng thống Mỹ tái khởi kiện New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp lại đơn kiện phỉ báng trị giá 15 tỷ USD đối với báo New York Times, chỉ vài tuần sau khi vụ kiện ban đầu bị một thẩm phán liên bang bác bỏ hồi tháng 9.

Đơn kiện trước đó bị bác bỏ vì Thẩm phán quận Steven Merryday cho rằng nội dung trong đơn quá hoa mỹ, lặp lại và quá dài với 85 trang. Đơn kiện mới được nộp ngày 16/10 tại bang Florida và chỉ dài 40 trang, tức ít hơn một nửa so với bản trước.

Vụ kiện nhắm vào các “ấn phẩm sai sự thật, phỉ báng và ác ý”, trong đó nêu rõ một cuốn sách và 2 bài báo của New York Times. Bị đơn trong vụ kiện bao gồm báo New York Times, 3 phóng viên của báo và nhà xuất bản Penguin Random House.

Ông Trump cáo buộc họ đã đưa ra các tuyên bố phỉ báng ông “với ác ý thực sự”.

“Những phát biểu nói trên đã bôi nhọ và làm tổn hại đến danh tiếng nghề nghiệp được gây dựng bằng nỗ lực trong nhiều thập kỷ của Tổng thống Trump trước khi ông bước vào Nhà Trắng", đơn kiện nêu rõ.

Phía nguyên đơn yêu cầu tòa án buộc bị đơn bồi thường thiệt hại ít nhất 15 tỷ USD, cùng khoản bồi thường trừng phạt bổ sung “với số tiền sẽ được xác định khi xét xử”.

Vào tháng 7, ông Trump đã kiện ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và Wall Street Journal, đòi bồi thường ít nhất 10 tỷ USD, sau khi tờ báo này đăng tin về một cuốn sách và một bức thư mà ông bị nghi là gửi cho nhân vật tai tiếng Jeffrey Epstein.

Cũng trong tháng đó, hãng Paramount đã dàn xếp vụ kiện của ông Trump về chương trình “60 Minutes” của CBS News với số tiền 16 triệu USD. Ông cáo buộc chương trình này đã cắt ghép phỏng vấn một cách sai lệch để ủng hộ đối thủ tranh cử năm 2024 của ông, cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.