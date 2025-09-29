Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan trong căn phòng Bầu dục dát vàng (Ảnh: Reuters).

Theo New York Post, Tổng thống Donald Trump khoe những chi tiết dát vàng mới nhất trang trí phòng Bầu Dục trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông khẳng định rằng các nhà lãnh đạo thế giới đều “choáng ngợp” khi bước vào căn phòng và nhìn thấy ánh vàng lấp lánh.

“Một số chi tiết bằng vàng 24 carat chất lượng cao nhất được dùng trong Phòng Bầu Dục và Phòng Nội các của Nhà Trắng", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 28/0.

“Các nhà lãnh đạo nước ngoài, và tất cả những người khác, đều choáng ngợp khi thấy chất lượng và vẻ đẹp ấy. Phòng Bầu Dục đẹp nhất từ trước đến nay, cả về sự thành công lẫn hình thức”, ông viết.

Tổng thống Mỹ khoe họa tiết dát vàng tại "phòng Bầu dục đẹp nhất" (Video: Truth Social).

Ông Trump đã trang hoàng phòng Bầu Dục với các chi tiết mạ vàng kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Trong video kèm bài đăng, ông quay lướt qua hàng loạt các chi tiết trang trí bằng vàng, dường như là các dải gờ tường mạ vàng được sắp sẵn để gắn lên tường Nhà Trắng.

Niềm yêu thích vàng của ông Trump là điều đã được biết tới từ lâu. Nhiều ngôi nhà của ông đều dát vàng, từ căn hộ riêng đến máy bay cá nhân, và các nhà lãnh đạo nước ngoài thường tặng ông những món quà bằng vàng.

Và niềm đam mê ấy đã theo ông đến Washington, được thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết kể từ khi ông trở lại cầm quyền vào năm 2025.