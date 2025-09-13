Tổng thống Mỹ kêu gọi các nước NATO ngừng mua dầu Nga

Một tàu chở dầu của Nga (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/9 đã gửi thư tới các quốc gia NATO, kêu gọi họ ngừng mua dầu của Nga và cho biết sẽ sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt lớn để khiến xung đột ở Ukraine khép lại.

“Tôi sẵn sàng thực hiện các lệnh trừng phạt lớn đối với Nga khi tất cả các quốc gia NATO đồng ý, bắt đầu làm điều đó, và khi tất cả các quốc gia NATO ngừng mua dầu từ Nga", ông viết trên mạng xã hội.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh trong bài trả lời phỏng vấn vào ngày 12/9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sự kiên nhẫn của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin "đang cạn kiệt" và “cạn kiệt rất nhanh”.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo gây sức ép về kinh tế với Nga.

"Các biện pháp trừng phạt (đối với) các ngân hàng, cũng như dầu mỏ và thuế quan sẽ rất nặng nề", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump khẳng định ông đã "làm rất nhiều" để gây sức ép với Nga, đề cập đến việc tăng thuế quan đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga. Ông cũng lập luận rằng "đây là vấn đề của châu Âu, chứ không phải vấn đề của Mỹ".

Đây không phải là lần đầu tiên trong tháng 9, Tổng thống Trump nói rằng ông "thất vọng" với nhà lãnh đạo Nga. Vào ngày 2/9, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ thực hiện "một số biện pháp nhất định".

Vài ngày sau, ông Trump cho biết đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga.

Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán trong năm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 7. Tuy nhiên, 2 bên vẫn chưa thể thống nhất về vấn đề lãnh thổ cũng như các đảm bảo an ninh.

Moscow kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho xung đột nhưng cảnh báo sẽ tiếp tục hành động quân sự cho đến khi giải quyết những nguyên nhân gốc rễ. Nga khẳng định rằng một thỏa thuận phải bao gồm tình trạng trung lập của Ukraine, giải trừ quân bị, và công nhận bán đảo Crimea cũng như các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia thuộc Nga.

Mặt khác, Moscow phản đối bất cứ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine mà không có sự tham gia và nhất trí của Nga.

Trong khi đó, Ukraine tới nay vẫn khẳng định sẽ không nhượng bộ lãnh thổ trong đàm phán.