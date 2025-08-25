Phó Tổng thống Mỹ: Nga đã có nhượng bộ đáng kể để hướng tới đàm phán

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC, ông Vance tin tưởng rằng tiến triển đang được thực hiện mặc dù chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy xung đột có thể sắp kết thúc.

Theo ông Vance, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một số nhượng bộ, bao gồm việc Ukraine sẽ nhận được các đảm bảo an ninh nếu chiến sự khép lại.

“Tôi nghĩ rằng Nga đã nhượng bộ đáng kể trong cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump”, ông Vance nói trong đoạn phỏng vấn phát sóng ngày 24/8.

Ông Vance bày tỏ hy vọng chiến sự Nga - Ukraine có thể khép lại trong 6 tháng và "không lâu hơn thế".

Ông cũng bày tỏ lạc quan về “nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ” của Tổng thống Mỹ Donald Trump để chiến sự có thể kết thúc và người dân Mỹ "nên tự hào vì điều đó".

Tuy nhiên, ông Vance thừa nhận rằng trong đàm phán có “lúc lên lúc xuống”.

"Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để đưa mọi việc đến hồi kết; tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra chỉ sau một đêm", ông nhấn mạnh. Theo quan chức Mỹ, việc chấm dứt xung đột sẽ phụ thuộc vào việc người Nga và người Ukraine có thể tìm thấy điểm chung nào đó hay không.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề xuất trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 24/8 rằng một nhóm các quốc gia, bao gồm các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sẽ là các bên bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ngày 22/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu không có tiến triển hướng tới giải pháp hòa bình cho Ukraine trong vòng 2 tuần.

Ông Vance cho biết các lệnh trừng phạt sẽ được cân nhắc theo từng trường hợp, đồng thời thừa nhận rằng các biện pháp mới khó có thể khiến Nga đồng ý ngừng bắn với Ukraine.