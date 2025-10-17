Tổng thống Mỹ hé lộ địa điểm họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

Ông Trump đưa ra thông báo này sau một cuộc điện đàm dài với ông Putin. Hiện chưa rõ thời điểm cụ thể diễn ra cuộc gặp này.

“Sau khi kết thúc cuộc gọi, chúng tôi đã đồng ý rằng sẽ có một cuộc họp giữa các Cố vấn Cấp cao vào tuần tới. Phái đoàn ban đầu của Mỹ sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, cùng với một số người khác sẽ được chỉ định. Địa điểm tổ chức cuộc họp vẫn đang được xác định", ông Trump viết trên Truth Social.

“Tổng thống Putin và tôi sau đó sẽ gặp nhau tại một địa điểm đã được thống nhất, Budapest, Hungary, để xem liệu chúng tôi có thể chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hay không”, ông nói thêm.

Tổng thống Trump cho biết ông đã có một cuộc điện đàm “rất hiệu quả” với Tổng thống Putin, mô tả đây là một bước tiến hướng tới việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu Dục vào ngày 17/10.

Theo ông Trump, ông Putin đã chúc mừng nhà lãnh đạo Mỹ về “thành tựu hòa bình ở Trung Đông”, gọi đó là điều “được mơ ước suốt nhiều thế kỷ”.

Ông Trump nói thêm: “Tôi thực sự tin rằng thành công ở Trung Đông sẽ giúp ích cho quá trình đàm phán nhằm đạt được một kết thúc cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine". Ông Trump cũng cho biết ông Putin đã gửi lời cảm ơn Đệ nhất phu nhân Melania Trump vì sự “quan tâm dành cho trẻ em” và bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của bà.

Ngoài ra, 2 nhà lãnh đạo cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận về thương mại giữa Nga và Mỹ sau khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.

Cuộc trò chuyện diễn ra ngay trước cuộc gặp đã được lên lịch giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 17/10, trong đó vấn đề hỗ trợ tên lửa Tomahawk dự kiến sẽ là chủ đề được đem ra bàn bạc trong chương trình nghị sự.