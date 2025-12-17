Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh trong năm 2025 nhiều hơn toàn bộ nhiệm kỳ 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký số lượng sắc lệnh hành pháp trong chưa đầy một năm đầu nhiệm kỳ 2 vượt qua toàn bộ nhiệm kỳ đầu tiên của ông, theo Washington Post.

Đầu tuần này, ông Trump ký một sắc lệnh chỉ đạo xếp fentanyl vào diện “vũ khí hủy diệt hàng loạt”, đánh dấu sắc lệnh hành pháp thứ 221 trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông.

Kể từ lễ nhậm chức, ông Trump đã sử dụng sắc lệnh để thực thi chính sách thuế, chính sách nhập cư và hàng loạt các chủ đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo phân tích của Washington Post dựa trên dữ liệu từ các tổ chức phi lợi nhuận CourtListener và Just Security, 1/3 số sắc lệnh hành pháp của ông Trump đã bị đưa ra thách thức trực tiếp tại tòa án tính đến ngày 12/12.

Gần 1/4 số sắc lệnh hành pháp của ông Trump nhắm vào thương mại hoặc chính sách kinh tế rộng hơn. Các nhóm chủ đề lớn khác bao gồm Ban hiệu suất chính phủ (DOGE) của Mỹ và bộ máy liên bang; những thay đổi đối với quân đội và chính sách đối ngoại; cùng các vấn đề liên quan đến chủng tộc và văn hóa.

Tốc độ hành động của ông Trump đã gây áp lực lên năng lực triển khai của chính quyền trong một số trường hợp, theo Mike Howell, người từng là quan chức An ninh Nội địa trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Tuy nhiên, ông Rogers nhận định: “Trong thời gian kỷ lục, Tổng thống Trump đã thực hiện nhiều cam kết hơn bất kỳ tổng thống nào khác trong lịch sử hiện đại".

Một số sắc lệnh của ông Trump ký cũng đã bị tòa án chặn lại, nhưng theo các chuyên gia, một số văn bản này mang tính thông điệp, nhằm thể hiện quan điểm của Tổng thống.

Là tổng thống thứ 2 phục vụ 2 nhiệm kỳ không liên tiếp, ông Trump có 4 năm để rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ đầu.

“Đây là một tổng thống đã ở ngoài quyền lực 4 năm, trăn trở về những việc ông muốn làm trong nhiệm kỳ đầu nhưng chưa làm được. Ông ấy không đời nào để thời gian trôi qua vô ích khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2", John Malcolm, phó chủ tịch viện pháp lý của Heritage Foundation, nhận định.