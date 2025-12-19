Tổng thống Mỹ đặt mục tiêu đưa người trở lại Mặt trăng vào năm 2028

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump ngày 18/12 đã ban hành một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, trong đó nêu mục tiêu đưa người trở lại Mặt trăng và bảo vệ không gian trước các mối đe dọa từ đối thủ. Đây là chính sách về lĩnh vực không gian quy mô lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của ông.

Sắc lệnh được ban hành chỉ vài giờ sau khi tỷ phú Jared Isaacman tuyên thệ nhậm chức Giám đốc thứ 15 của NASA, đồng thời tái tổ chức chính sách không gian quốc gia dưới quyền Cố vấn khoa học trưởng của ông Trump là Michael Kratsios.

Sắc lệnh này trên thực tế đã giải thể Hội đồng Không gian Quốc gia của Nhà Trắng, một cơ quan cấp cao gồm các thành viên nội các mà ông Trump từng khôi phục trong nhiệm kỳ đầu nhưng đã cân nhắc loại bỏ trong năm nay.

Với tiêu đề “Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ”, sắc lệnh kêu gọi Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo Mỹ xây dựng một chiến lược an ninh không gian, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các nhà thầu tư nhân và tìm kiếm công nghệ phòng thủ tên lửa trong khuôn khổ chương trình "Vòm Vàng" đầy tham vọng của ông Trump.

Mục tiêu đưa con người lên Mặt trăng trước khi nhiệm kỳ 2 của ông Trump kết thúc vào năm 2028 gợi nhớ tới chỉ thị năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu, khi ông đặt mục tiêu quay lại Mặt trăng vào năm 2024, đưa hành tinh này trở thành trọng tâm chính sách thám hiểm không gian của Mỹ.

Những chậm trễ trong phát triển và thử nghiệm Hệ thống Phóng Không gian (SLS) của NASA và tàu Starship của SpaceX đã dần đẩy lùi mốc thời gian này. Trước đó, mục tiêu của NASA là năm 2028 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Một cuộc đổ bộ Mặt Trăng có người lái vào năm 2028 sẽ là bước đầu tiên trong loạt kế hoạch thuộc chương trình Artemis của NASA nhằm xây dựng sự hiện diện lâu dài trên bề mặt Mặt Trăng. Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc, quốc gia đặt mục tiêu thực hiện chuyến đổ bộ Mặt Trăng có người lái đầu tiên vào năm 2030.

Sắc lệnh ban hành hôm 18/12 kêu gọi “thiết lập các thành phần ban đầu của một tiền đồn Mặt Trăng thường trực vào năm 2030”, qua đó củng cố mục tiêu hiện tại của NASA trong việc phát triển các căn cứ dài hạn sử dụng nguồn năng lượng hạt nhân.

Khi bắt đầu nhiệm kỳ 2, ông Trump nhiều lần nói về việc đưa các sứ mệnh lên Sao Hỏa.

Tuy nhiên, trong năm nay, các nhà lập pháp tại Quốc hội đã dần đưa Mặt Trăng trở lại trọng tâm, đề nghị ông Isaacman, khi đó là ứng viên lãnh đạo NASA, phải tiếp tục chương trình Mặt trăng của cơ quan này, nơi đã chi hàng tỷ USD.

Ông Isaacman cho biết ông tin rằng NASA nên theo đuổi đồng thời cả Mặt trăng và Sao Hỏa, nhưng vẫn ưu tiên quay lại Mặt trăng để nhanh chân hơn Trung Quốc.

Mục tiêu hạ cánh lên Mặt trăng vào năm 2028 phụ thuộc rất lớn vào tiến độ phát triển của tàu đổ bộ khổng lồ Starship của SpaceX, dự án từng bị quyền Giám đốc NASA trước đây chỉ trích là tiến triển quá chậm.