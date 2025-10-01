Moscow hoài nghi tuyên bố của Tổng thống Mỹ về điều tàu ngầm tới gần Nga

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

"Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa lại nói về những chiếc tàu ngầm mà ông đã điều tới “bờ biển Nga”, lần này lưu ý rằng chúng “hoàn toàn” không thể phát hiện được", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận hôm 30/9.

"Thật khó để tìm thấy một con mèo đen trong phòng tối, đặc biệt là khi không có con mèo nào cả", ông Medvedev cho biết thêm, ám chỉ việc không có mối đe dọa thực sự.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã điều động "một hoặc hai tàu ngầm" đến bờ biển Nga, nhưng khẳng định từ "hạt nhân" không bao giờ được phép nói ra.

"Tôi gọi đó là chữ “N”. Có hai chữ “N” mà các bạn không bao giờ nên sử dụng", ông Trump phát biểu trước hàng trăm chỉ huy quân đội cấp cao tại căn cứ Thủy quân Lục chiến của Mỹ tại bang Virginia vào ngày 30/9.

Theo Newsweek, chữ “N” mà Tổng thống Trump đề cập đến là hạt nhân (nuclear).

Ông Trump từng nhiều lần đề cập đến chữ “N” (ngụ ý “hạt nhân”) trong các bài phát biểu công khai. Năm 2023, ông cũng đưa ra bình luận tương tự, dường như liên hệ điều cấm kỵ xung quanh vũ khí hạt nhân với chữ “N" khi phát biểu tại West Palm Beach, bang Florida, trong đó ông cũng đề cập đến cuộc chiến Nga - Ukraine.

Tổng thống Trump hồi tháng 8 đã lệnh triển khai 2 tàu ngầm hạt nhân tới gần Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng động thái này là cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia sau tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Tổng thống Trump cho biết ông không thể xem nhẹ bất kỳ cuộc thảo luận nào về vũ khí hạt nhân, đồng thời Mỹ phải “chuẩn bị sẵn sàng" cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga, nhằm đáp trả những gì ông mô tả là "mối đe dọa" sau tuyên bố của cựu Tổng thống Nga Medvedev.

Ông Trump chỉ trích mạnh mẽ phát ngôn của ông Medvedev, đồng thời cảnh báo việc "phát ngôn rất quan trọng và thường có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn".

Vào thời điểm đó, ông Medvedev đã đáp trả bằng một thông điệp gay gắt, cảnh báo Washington không nên khiêu khích Moscow quá mức.

Ông Medvedev cũng đề cập đến năng lực hạt nhân của Nga: “Ông ấy nên hiểu rõ hệ thống Dead Hand (Bàn tay chết) đáng sợ có thể nguy hiểm đến mức nào”.

Bình luận của ông Medvedev được cho là ám chỉ đến hệ thống Perimetr, hay còn gọi là Dead Hand, được phát triển từ thời Liên Xô. Đây là một hệ thống phóng hạt nhân tự động, được thiết kế để đảm bảo một đòn trả đũa tổng lực trong trường hợp Nga hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào ban lãnh đạo và phá vỡ chuỗi chỉ huy thông thường. Hệ thống này được cho là tồn tại cho đến ngày nay.

Trong khi đó, Andrei Kolesnik, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, cho biết Nga cũng “có tàu ngầm hạt nhân vượt trội hơn tàu ngầm của Mỹ”.

“Vị trí của chúng không quan trọng, chúng có thể di chuyển mọi lúc và luôn sẵn sàng chiến đấu. Chúng có thể tấn công từ bất cứ đâu trên thế giới, ngay cả khi đang neo đậu tại bến tàu", ông Kolesnik nhấn mạnh.