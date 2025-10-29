Tổng thống Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề hội nghị cấp cao APEC ngày 29/10 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận", Tổng thống Donald Trump trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu thỏa thuận Mỹ - Hàn Quốc có được ký kết hay không, trước bữa tối do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì hôm 29/10.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, gần như đã hoàn tất", ông Trump nói thêm sau đó, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Cuộc gặp của Tổng thống Mỹ, Hàn Quốc diễn ra trong chuyến công du các nước châu Á của Tổng thống Trump, bắt đầu tại Malaysia với hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nếu không đạt được thỏa thuận, các nhà sản xuất ô tô và thép của Hàn Quốc sẽ phải chịu mức thuế 25% thay vì mức 15% đã thỏa thuận hồi tháng 7. Điều này khiến sản phẩm của Hàn Quốc gặp bất lợi so với đối thủ cạnh tranh Nhật Bản. Nhật Bản chỉ chịu thuế 15% sau khi đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Yong-beom, nói với các phóng viên rằng hai nước đã đạt được "thỏa thuận chi tiết" trong các cuộc đàm phán thuế quan. Ông Kim cho biết mức thuế quan của Mỹ đối với Hàn Quốc sẽ giảm từ 25% xuống còn 15%.

Tổng thống Trump hôm nay đã hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc và chuẩn bị tham dự hội nghị cấp cao APEC. Tại cuộc gặp, Tổng thống Hàn Quốc đã trao tặng cho chủ nhân Nhà Trắng Huân chương Mugunghwa và một bản sao vương miện vàng Cheonmachong, nhằm ghi nhận nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Trump từng kêu gọi Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Á, sản xuất hàng hóa tại Mỹ để tránh thuế quan. Ông thậm chí cảnh báo sẽ tăng thuế quan cao hơn nếu Hàn Quốc hoặc Nhật Bản đáp trả Mỹ bằng đòn thuế quan.

“Sẽ không có thuế quan nếu Hàn Quốc hoặc Nhật Bản hoặc các công ty trong nước của họ quyết định xây dựng hoặc sản xuất sản phẩm tại Mỹ”, ông Trump cho biết.

Ngày 26/10, các quan chức Mỹ và Trung Quốc cũng đạt được thỏa thuận khung sơ bộ sau 2 ngày đàm phán, mở đường cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần này.

Thỏa thuận này không chỉ tạm thời xoa dịu những đe dọa thuế quan khổng lồ mà còn gửi tín hiệu tích cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đất hiếm thiết yếu cho công nghệ cao đến nông sản Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng ông kỳ vọng sẽ có “một cuộc gặp tuyệt vời” giữa ông Trump và ông Tập tại Hàn Quốc trong tuần này. Ông cho biết khuôn khổ thỏa thuận mà giới chức Mỹ và Trung Quốc đạt được, bao gồm mua hàng nông sản và thuế liên quan đến fentanyl, sẽ đóng vai trò như một “bước dạo đầu” cho cuộc gặp.