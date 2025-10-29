Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự ở sườn đông của NATO

Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Romania cho biết hôm 29/10 rằng nước này và các đồng minh NATO đã được thông báo về kế hoạch của Mỹ nhằm cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú ở sườn phía đông châu Âu, bao gồm cả các binh sĩ dự kiến sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Mihail Kogălniceanu của Romania.

Các đồng minh châu Âu của Washington trước đó đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo rằng họ sẽ cần phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh của chính mình, khi Mỹ tập trung hơn vào việc bảo vệ biên giới trong nước và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

“Quyết định của Mỹ là dừng việc luân chuyển một lữ đoàn có các đơn vị đóng tại nhiều quốc gia NATO ở châu Âu”, Bộ Quốc phòng Romania cho biết.

Cơ quan này nói rằng quyết định đó đã được dự đoán trước, xét đến sự thay đổi trong các ưu tiên của Washington, nhưng khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đồn trú tại Romania.

“Quyết định này cũng tính đến việc NATO đã củng cố sự hiện diện và hoạt động của mình ở sườn phía đông, điều này cho phép Mỹ điều chỉnh lại việc bố trí quân sự của mình trong khu vực", bộ này nói thêm. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ bao nhiêu binh sĩ Mỹ sẽ được rút về.

NATO hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Bất chấp những lo ngại ở sườn phía đông NATO về khả năng Mỹ thu hẹp hiện diện trong khu vực trong khi chiến sự ở Ukraine đang diễn ra, ông Trump hồi tháng 9 cho biết Washington có thể sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Ba Lan.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang trong thời gian qua.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte từng cảnh báo nguy cơ Nga có thể khởi xướng một cuộc xung đột quân sự với liên minh, mặc dù ông không giải thích tại sao Moscow có thể hành động như vậy.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow không có ý định tiến công nhằm vòa bất kỳ quốc gia thành viên nào của liên minh NATO và khối EU.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng Nga sẵn sàng đưa ra các đảm bảo chính thức về vấn đề này như một phần của cấu trúc an ninh tương lai ở khu vực Á - Âu.