Tổng thống Mỹ tặng Tổng thống Hàn Quốc chìa khóa vàng vào Nhà Trắng

Chìa khóa vàng vào Nhà Trắng là món quà được Tổng thống Donald Trump tặng cho Tổng thống Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

Theo Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik, ngày 24/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhận được một chiếc chìa khóa bằng vàng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là quà tặng của chủ nhân Nhà Trắng dành cho nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Trợ lý của Tổng thống Hàn Quốc cho biết món quà của Tổng thống Trump được chuyển đến thông qua Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ mới được bổ nhiệm, bà Kang Kyung-wha. Ông nói thêm rằng Tổng thống Lee là người thứ năm nhận được "chìa khóa Nhà Trắng" từ Tổng thống Trump.

Trước Tổng thống Lee, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso, tỷ phú Elon Musk và ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo cũng đã nhận được chìa khóa bằng vàng của Tổng thống Trump.

Theo Chánh văn phòng tổng thống Hàn Quốc, món quà của ông Trump “thể hiện rõ mối quan hệ vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ”.

Theo trợ lý của Tổng thống Hàn Quốc, khi nhận thư ủy nhiệm từ Đại sứ Kang tại một buổi lễ vào ngày 16/12, ông Trump đã bày tỏ sự cảm kích đối với "món quà rất quý giá" mà ông Lee đã tặng nhà lãnh đạo Mỹ trước đó và mong muốn đáp lễ.

"Tôi thực sự rất quý ông ấy”, ông Trump nói.

Vào tháng 10, Tổng thống Trump đã đến thăm Hàn Quốc và tham dự Hội nghị cấp cao APEC.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Trump, Tổng thống Lee đã trao tặng cho chủ nhân Nhà Trắng Huân chương Mugunghwa và một bản sao vương miện vàng Cheonmachong, nhằm ghi nhận nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Huân chương Mugunghwa là phần thưởng cao quý nhất của Hàn Quốc. Với món quà này, ông Trump trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên được trao Huân chương Mugunghwa.

Trong khi đó, chiếc vương miện là bản sao vương miện vàng của Vương quốc Silla cổ đại, biểu tượng cho “quyền uy thiêng liêng và quyền lực tuyệt đối” của các vị vua và tầng lớp thống trị.

Ông Trump gọi món quà này “rất đặc biệt”. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay món quà tượng trưng cho “kỷ nguyên mới của chung sống hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên mà Hàn Quốc và Mỹ sẽ cùng chung tay xây dựng”.

Ông Lee ca ngợi nỗ lực của ông Trump trong việc giải quyết các vấn đề với Triều Tiên và một lần nữa đề nghị ông tiếp tục vai trò “người kiến tạo hòa bình”.

Tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tháng 8, ông Lee cũng từng đề nghị ông Trump làm “người hòa giải” để cải thiện quan hệ liên Triều.