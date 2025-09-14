Đặc phái viên Mỹ nêu công nghệ của Kiev vượt trội so với Washington

Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg (Ảnh: AFP).

Ukraine đã trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ không người lái, vượt qua cả Mỹ, ông Keith Kellogg - Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraine - phát biểu tại hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev ngày 13/9.

Ông Kellogg, Đặc phái viên , đã tới Kiev trong chuyến thăm chính thức hôm 11/9.

“Ukraine hiện dường như là quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ không người lái quân sự. Điều này là một lý lẽ khá thuyết phục để Ukraine có thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu", ông nói.

Công nghệ không người lái đã thay đổi cục diện chiến sự, ông Kellogg cho biết. So sánh bước tiến của Ukraine trong phát triển vũ khí không người lái với Mỹ, ông nói Mỹ hiện “tụt xa phía sau".

“Tôi nghĩ chúng tôi ở Mỹ đang bị bỏ lại… Tôi nghĩ nhiều quốc gia cũng đang bị bỏ lại, và phải công nhận rằng người Ukraine đã nắm bắt được điều đó, họ là những người hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Chúng ta đang nhanh chóng cạn kiệt thời gian", ông nhấn mạnh.

Ông Kellogg cũng nói rằng điều quan trọng với Mỹ là hợp tác với Ukraine trong việc trao đổi công nghệ UAV.

Kể từ khi chiến sự nổ ra, Kiev đã mở rộng sản xuất vũ khí không người lái trên cả 3 lĩnh vực, trên không, trên bộ và trên biển, với kế hoạch chế tạo 30.000 UAV tầm xa vào năm 2025.

Tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump về việc bán UAV Ukraine cho Mỹ. Nhà lãnh đạo Zelensky ước tính hợp đồng tiềm năng này có giá trị từ 10 đến 30 tỷ USD.

Ukraine cũng đã ký một thỏa thuận lớn với công ty Mỹ Swift Beat để đồng sản xuất hàng trăm nghìn UAV trong năm nay.

Cuối tháng trước, Mỹ đã tổ chức khóa học nâng cao về vũ khí sát thương không người lái đầu tiên, do Trung tâm Army Aviation tại Fort Rucker, Alabama tiến hành.

Đây là đợt huấn luyện cấp tốc mới về UAV. Hiện tại, chương trình này cung cấp kiến thức cơ bản, nhanh chóng và chủ yếu nhằm giúp binh sĩ bắt kịp những gì họ đã bỏ lỡ. Diễn biến này cho thấy quân đội Mỹ thừa nhận xu hướng UAV bùng nổ trên chiến trường trước thách thức ngày càng gia tăng từ loại vũ khí giá rẻ, nhưng hiệu quả này.

Giám đốc khóa học, Rachel Martin, đã xây dựng chương trình chỉ trong 90 ngày. “Khóa học này là để bắt kịp. Chúng ta đang tụt hậu so với thế giới, và đây là nỗ lực quyết liệt để thu hẹp khoảng cách đó", bà thừa nhận.

UAV ngày càng phổ biến ở các chiến trường trên thế giới, với đa dạng chủng loại nhằm thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, ném bom, tấn công. Hàng triệu UAV đang giúp bổ sung cho các loại vũ khí truyền thống và được xem là yếu tố thay đổi cuộc chơi.

Sự xuất hiện của UAV đã làm giảm đi uy lực của đội ngũ tăng thiết giáp khi những thiết bị bay chỉ vài nghìn USD có thể phá hủy vũ khí trị giá hàng triệu USD. Giới chuyên gia nhận định việc triển khai và tích hợp UAV là nhiệm vụ quan trọng với quân đội nhiều nước để họ có thể duy trì lợi thế chiến đấu trong tương lai.