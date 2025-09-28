Tổng thống Donald Trump ra lệnh điều quân đến Portland

Lực lượng an ninh của Mỹ tại Los Angeles hồi tháng 6 (Ảnh: AFP).

“Theo yêu cầu của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, tôi chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth triển khai đầy đủ binh sĩ cần thiết để bảo vệ Portland đang bị tàn phá và bất kỳ cơ sở ICE nào bị tấn công. Tôi cũng cho phép sử dụng toàn bộ hỏa lực nếu cần thiết”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 27/9.

Nhà Trắng không đưa thêm bình luận, trong khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tuyên bố động thái này xuất phát từ “nhiều tuần bạo loạn” tại các cơ sở ICE và các cuộc tấn công lực lượng thực thi pháp luật.

“Chúng tôi sẽ không để những phần tử khủng bố trong nước thuộc Antifa cản trở sứ mệnh bảo vệ nước Mỹ an toàn”, phát ngôn viên DHS Tricia McLaughlin nói.

Thống đốc Oregon Tina Kotek cho biết văn phòng của bà không hề được thông báo lý do điều quân, đồng thời khẳng định bang “có thể tự đảm bảo an ninh công cộng”.

Đây là lần mới nhất Tổng thống Trump sử dụng biện pháp quân sự trong chiến dịch trấn áp tội phạm tại các thành phố lớn. Trước đó, ông từng triển khai Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles hồi tháng 6 và tới Washington D.C hồi tháng 8, đồng thời bày tỏ ý định điều quân tới các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo như Baltimore hay Chicago.

Bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ xả súng tại một cơ sở ICE ở Dallas, khiến 1 người bị giam giữ thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Trong khi đó, cơ sở ICE ở Portland, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 3km, liên tục là tâm điểm của các cuộc biểu tình suốt mùa hè. Dù đa phần ôn hòa nhưng một số vụ đã leo thang, buộc nhà chức trách phải dùng hơi cay và tạm thời đóng cửa cơ sở.

Ông Trump gần đây nhiều lần cáo buộc những người biểu tình được “trả tiền để gây rối”. Đầu tháng 9, ông chính thức liệt Antifa vào danh sách “tổ chức khủng bố lớn”.