800 Vệ binh quốc gia được điều tới Washington theo lệnh của ông Trump

Vệ binh Quốc gia túc trực tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington DC vào ngày 14/8 (Ảnh: AFP).

Lầu Năm Góc ngày 14/8 xác nhận toàn bộ 800 binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia Mỹ, lực lượng được Tổng thống Donald Trump lệnh đến thủ đô Washington để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật, đã có mặt tại thủ đô.

"Tính đến hôm nay, toàn bộ 800 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân và Không quân đã được huy động như một phần của Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp tại Washington, và hiện họ đã có mặt tại thủ đô của chúng ta", Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson thông báo.

Bà Wilson cho biết các binh sĩ này sẽ hỗ trợ cảnh sát Washington DC và các đối tác thực thi pháp luật liên bang trong việc đảm bảo an ninh cho các cơ sở, tuần tra đảm bảo an ninh công cộng, bảo vệ các cơ sở liên bang và các trạm kiểm soát giao thông.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, các binh sĩ sẽ ở lại cho đến khi luật pháp và trật tự được khôi phục tại Washington DC, theo quyết định của tổng thống.

Quân đội Mỹ cho biết nhiệm vụ ban đầu của Vệ binh Quốc gia "là hiện diện tại các khu vực công cộng quan trọng, đóng vai trò răn đe tội phạm".

Họ sẽ không bắt giữ, khám xét hoặc chỉ đạo lực lượng thực thi pháp luật, nhưng họ có thẩm quyền tạm thời giam giữ cá nhân để ngăn chặn nguy cơ gây hại sắp xảy ra.

Quân đội cho biết thêm rằng các binh sĩ sẽ được trang bị đồ bảo hộ, đồng thời cho biết vũ khí sẽ được cung cấp nếu cần thiết, nhưng sẽ vẫn được cất giữ trong kho.

Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia như một phần trong chiến dịch mà ông gọi là trấn áp tội phạm ở Washington.

Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ công bố kế hoạch để đưa thủ đô của Mỹ “vĩ đại trở lại” và "chấm dứt tội phạm bạo lực" tại khu vực này. Ông Trump cam kết sẽ khiến những người vô gia cư ra khỏi thủ đô và bỏ tù các tội phạm.