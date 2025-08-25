Tổng thống Trump dọa điều quân tới Baltimore dẹp tội phạm

Tổng thống Trump và Thống đốc Moore (Ảnh: Getty).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc bang Maryland Wes Moore của đảng Dân chủ công kích nhau dữ dội trên mạng xã hội về cách Tổng thống mô tả tình hình tội phạm tại thành phố Baltimore và việc ông chủ Nhà Trắng triển khai Vệ binh Quốc gia tại Washington.

Trong một bài đăng trên mạng Truth Social vào sáng 24/8, Tổng thống Trump còn nói rằng, Baltimore đang "mất kiểm soát" và "đầy rẫy tội phạm". Bình luận này nhằm đáp lại việc ông Moore mời Tổng thống cùng đi bộ trên đường phố Baltimore.

Theo ông chủ Nhà Trắng, ông Moore cần phải "dọn dẹp thảm họa tội phạm này" trước khi ông cân nhắc việc cùng Thống đốc này đi bộ tại Baltimore.

Ông Moore tiếp tục phản hồi bằng cách ca ngợi những tiến bộ trong việc giảm nạn tội phạm ở Baltimore, vốn được xem như thành trì của đảng Dân chủ, là nơi đang có tỷ lệ giết người thấp nhất trong 50 năm qua. "Lần cuối tỷ lệ giết người ở Baltimore thấp như này, tôi còn chưa ra đời", ông nói.

Ông chủ Nhà Trắng sau đó đe dọa cắt hỗ trợ ngân sách liên bang, vốn để giúp bang Maryland khắc phục sự cố sập cầu ở Baltimore năm ngoái.

"Nếu ông Wes Moore cần giúp đỡ giống như ông Gavin Newscum ở Los Angeles, tôi sẽ điều binh sĩ đang làm nhiệm vụ ở thủ đô Washington gần đó tới và nhanh chóng quét sạch tội phạm", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội, đề cập tới Thống đốc California Gavin Newsom.

Báo Washington Post cho biết, Lầu Năm Góc cũng đang lên kế hoạch triển khai binh sĩ tại Chicago sớm nhất là vào tháng 9, sau khi ông Trump chỉ trích các quan chức tiểu bang và thành phố tại đó.

Hồi tuần trước, Tổng thống Trump đã triển khai các binh sĩ Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ đối phó tình trạng tội phạm tại thủ đô Washington. Chính quyền ông Trump trước đó cũng điều binh sĩ Thủy quân Lục chiến tới thành phố Los Angeles để đối phó với làn sóng biểu tình tại đây.