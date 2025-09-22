Tổng thống Donald Trump nói đã tìm ra nguyên nhân số trẻ tự kỷ tăng cao

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm ra lời giải cho chứng tự kỷ. Thế nào ư? Ngày mai, chúng tôi sẽ bàn về vấn đề này tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng", ông phát biểu tại thành phố Glendale, bang Arizona, trong một buổi lễ tưởng nhớ nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, người đã thiệt mạng trong một vụ ám sát trước đó.

“Làm thế nào bệnh tự kỷ xảy ra, để chúng ta sẽ không để nó xảy ra nữa, và làm thế nào để ít nhất có thể cải thiện phần nào khi trẻ mắc phải, để cha mẹ có thể giúp con mình", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ lưu ý rằng 20 năm trước, tự kỷ chỉ ảnh hưởng đến 1 trong số 10.000 trẻ em, trong khi hiện nay tỷ lệ này là 1/12.

Gọi đây là một trong những thông báo lớn nhất trong “lịch sử đất nước”, Tổng thống cho biết ông sẽ tổ chức họp báo vào ngày 22/9 cùng Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. và Tiến sĩ Mehmet Oz, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid.

Trước đó, Washington Post dẫn nguồn tin cho biết chính quyền ông Trump có thể sẽ công bố rằng sự gia tăng số ca tự kỷ ở trẻ em có thể liên quan đến việc phụ nữ sử dụng chất acetaminophen (còn gọi là hoặc paracetamol) trong thai kỳ. Ngoài ra, chính quyền cũng có thể tuyên bố rằng leucovorin (còn gọi là acid folinic) có thể điều trị chứng tự kỷ, nguồn tin cho biết.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin mà Washington Post cung cấp.

Cuối tháng 8, Bộ trưởng Kennedy nói rằng một nghiên cứu về tự kỷ do ông khởi xướng hồi tháng 4 đã tìm ra những “yếu tố can thiệp” có thể gây ra rối loạn phát triển thần kinh. Ông công bố kết quả nghiên cứu sẽ được phát hành trong tháng 9.

Đầu tháng này, Wall Street Journal đưa tin, báo cáo của ông Kennedy về tự kỷ sẽ liên hệ đến việc phụ nữ mang thai sử dụng acetaminophen với chứng tự kỷ, trái với hướng dẫn y tế vốn cho rằng thuốc này an toàn để dùng.

Hiệp hội Y học Mẫu-Thai nhi (SMFM) và Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Mỹ (ACOG) đều ủng hộ việc dùng acetaminophen trong thai kỳ trong các tuyên bố ngày 5/9.

“Acetaminophen vẫn là lựa chọn an toàn và đáng tin cậy để giảm đau trong thai kỳ”, ACOG đăng tải trên mạng xã hội.

SMFM cho biết việc không điều trị đau và sốt trong thai kỳ có thể “gây ra rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe mẹ và trẻ sơ sinh.”

“Hiện tại, các bằng chứng khoa học về việc sử dụng acetaminophen trong thai kỳ làm tăng nguy cơ mắc tự kỷ hoặc tăng động vẫn hoàn toàn chưa ngã ngũ”, Chủ tịch SMFM Sindhu K. Srinivas khẳng định.

Hàng thập kỷ nghiên cứu vẫn chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn về nguyên nhân của tự kỷ, song nhiều nhà khoa học tin rằng yếu tố di truyền, có thể kết hợp với tác động môi trường, đóng vai trò quan trọng.

Số ca chẩn đoán tự kỷ ở Mỹ đã tăng đáng kể từ năm 2000, làm gia tăng lo ngại trong công chúng.

Trong khi ông Kennedy gọi sự gia tăng tỷ lệ tự kỷ là một “dịch bệnh bùng phát”, các nhà nghiên cứu CDC cho rằng sự gia tăng có thể do “việc phát hiện sớm hơn” ở trẻ nhỏ và ở các nhóm vốn trước đây ít được chẩn đoán.

Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là tên lâm sàng của tình trạng này, được chẩn đoán dựa trên các vấn đề về kỹ năng xã hội, giao tiếp và hành vi lặp lại. Đây là một phổ rộng, có nghĩa là triệu chứng rất đa dạng; một số không thể giao tiếp, trong khi số khác lại rất thành công trong một số lĩnh vực của cuộc sống.