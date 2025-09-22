Tổng thống Mỹ nêu những tỷ phú có thể tham gia vào thương vụ mua lại TikTok

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh Fox News hôm 21/9, ông Trump đã nhắc đến ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và nhà sáng lập công nghệ Michael Dell là những cái tên có thể tham gia vào thương vụ mua lại hoạt động vận hành TikTok ở Mỹ.

Ông Rupert Murdoch, 94 tuổi, và con trai ông là Lachlan Murdoch, người đứng đầu Fox News và News Corp, được xem là một phần trong nhóm những người có khả năng tham gia thỏa thuận.

“Tôi nghĩ họ sẽ nằm trong nhóm này. Thêm một vài người khác nữa. Toàn là những người tuyệt vời, rất nổi tiếng. Và họ cũng là những người yêu nước Mỹ, họ yêu đất nước này. Tôi nghĩ họ sẽ làm rất tốt", ông nói.

Việc ông Trump tiết lộ khả năng tham gia của gia đình Murdoch và Michael Dell, nhà sáng lập kiêm CEO của Dell Technologies, là diễn biến mới nhất trong quá trình thương thảo nhằm giữ TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Ông Trump cũng nói hôm 21/9 rằng Larry Ellison, nhà sáng lập kiêm CEO của tập đoàn công nghệ Oracle, cũng là một phần trong nhóm này.

Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Oracle sẽ chịu trách nhiệm về dữ liệu và an ninh của ứng dụng, và người Mỹ sẽ kiểm soát 6/7 ghế trong hội đồng quản trị dự kiến.

Tuy nhiên, nhiều chi tiết của thỏa thuận này vẫn chưa rõ ràng. Ông Trump đã thảo luận về thương vụ TikTok với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc điện đàm kéo dài cuối tuần qua. Quan chức hai nước ra hạn chót đến ngày 16/12 để thống nhất chi tiết, sau khi chính quyền ông Trump gia hạn thêm thời gian hoạt động của TikTok tại Mỹ.

TikTok là một ứng dụng phổ biến hiện thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance. Giới chức Mỹ đã cảnh báo rằng thuật toán mà TikTok sử dụng có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cấm TikTok có hiệu lực từ tháng 1, nhưng ông Trump đã nhiều lần ký lệnh cho phép ứng dụng này tiếp tục hoạt động ở Mỹ trong lúc chính quyền của ông tìm cách đạt được thỏa thuận để công ty mẹ bán lại hoạt động tại Mỹ.

Hôm 21/9, ông Trump nói ông “có chút thiên vị” với TikTok vì nhờ ứng dụng này ông đã kết nối được với cử tri trẻ. Ông Trump cho biết nhà hoạt động bảo thủ quá cố Charlie Kirk, một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ, từng khuyến khích ông sử dụng ứng dụng này.

Vào tháng 7, ông Trump đã đệ đơn kiện ông Murdoch và Wall Street Journal sau khi báo này đăng tải giả thuyết về mối liên hệ giữa ông và nhà đầu tư tài chính kiêm tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein, điều mà Tổng thống Mỹ nhiều lần bác bỏ.