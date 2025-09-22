Tổng thống Mỹ và tỷ phú Musk lần đầu trao đổi công khai sau rạn nứt

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk gặp nhau tại buổi tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk (Ảnh: AFP).

Tổng thống Trump và ông Musk được nhìn thấy ngồi cùng nhau trong một phòng riêng tại buổi lễ và trò chuyện. Tại một thời điểm, ông Trump dường như đã giới thiệu ông Musk với Dana White, Giám đốc điều hành của giải đấu võ thuật Ultimate Fighting Championship.

Theo The Hill, đây là lần đầu tiên 2 người xuất hiện công khai cùng nhau kể từ khi ông Musk rời vị trí nhân viên đặc biệt của chính phủ trong bầu không khí căng thẳng.

Ông Musk nghỉ chức vụ lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ vào cuối tháng 5, và khi đó, ông đã bày tỏ quan điểm không hài lòng với dự luật chính sách trọng điểm của Nhà Trắng, cho rằng nó làm tăng nợ công quốc gia, có thể gây bất lợi cho các chính sách thắt chặt chi tiêu thời gian qua.

Ông Trump nhiều lần bảo vệ dự luật "lớn và đẹp", và cuối cùng Quốc hội đã thông qua trước khi Tổng thống Mỹ ký thành đạo luật. Đây được xem một chiến thắng lập pháp quan trọng với chương trình nghị sự của ông Trump trong thời gian tới.

Sau khi ông Musk đăng hàng loạt bài bày tỏ sự phản đối với luật trên mạng xã hội, Tổng thống Trump đã cảnh báo hủy bỏ các hợp đồng liên bang với các công ty của ông Musk.

Hồi tháng 7, tỷ phú Elon Musk cho biết ông đang thành lập một đảng chính trị mới, mà ông gọi là “Đảng Mỹ”.

Hai người, vốn là đồng minh thân thiết trong thời gian ông Musk còn làm việc tại Nhà Trắng, đã chỉ liên lạc qua điện thoại kể từ khi xảy ra rạn nứt.

Tỷ phú Musk từng được coi là trợ lý thân cận của Tổng thống Trump. Nhà sáng lập Tesla và SpaceX đã chi hàng trăm triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump và từng lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ dưới chính quyền ông Trump với mục tiêu cắt giảm chi tiêu công.