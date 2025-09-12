Charlie Kirk - đồng minh được Tổng thống Mỹ gọi là "thần đồng" phe bảo thủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay với nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk trong một sự kiện vào năm 2018 (Ảnh: AFP).

Nhà hoạt động Charlie Kirk có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng bảo thủ ở Mỹ, không chỉ với chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa mà còn đối với sự nghiệp chính trị của Tổng thống Donald Trump, ABC News nhận định.

Ngày 10/9, khi nghe tin Kirk bị ám sát trong một sự kiện ở Utah, ông Trump đã lên mạng xã hội kêu gọi người Mỹ cầu nguyện cho nhà hoạt động 31 tuổi mà ông và gia đình có mối quan hệ gắn bó cả về cá nhân lẫn chính trị.

Sau đó, ông đăng tin Kirk qua đời: “Không ai hiểu và nắm bắt được trái tim tuổi trẻ nước Mỹ tốt hơn Charlie. Anh ấy được tất cả mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây, anh ấy không còn nữa. Melania và tôi xin gửi lời chia buồn đến người vợ xinh đẹp Erika cùng gia đình. Charlie, chúng tôi yêu anh".

Con trai Tổng thống Trump, ông Donald Trump Jr, cũng đăng: “Yêu mến anh, người anh em. Anh đã tạo cơ hội cho rất nhiều người can đảm để lên tiếng".

Tổng thống đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng, các công sở công, khuôn viên quân sự, cơ sở hải quân, và các đại sứ quán nước ngoài sau vụ việc.

Theo ABC News, vụ ám sát Kirk đã gây chấn động Nhà Trắng, khi nhiều quan chức cấp cao mô tả vụ việc là gây sốc, giận dữ, đau buồn và không thể tin nổi.

Dù không phải nhân viên Nhà Trắng, Kirk là nhân vật thường xuyên xuất hiện tại đây. Anh được xem có tầm ảnh hưởng trong việc tư vấn giúp chính quyền tuyển chọn các vị trí hàng đầu trong bộ máy. Anh cũng thường xuyên liên hệ với các cố vấn cấp cao và trực tiếp với Tổng thống.

Ông Trump từng tham gia nhiều sự kiện do Turning Point USA thực hiện, tổ chức mà Kirk đồng sáng lập. Các hoạt động này đặc biệt thu hút cử tri trung học và đại học với các chương trình nghị sự ủng hộ chính sách của phe bảo thủ.

Tại Đại hội đảng Cộng hòa 2016, Kirk đã có bài phát biểu sôi động dù là một trong những diễn giả trẻ nhất. Trong chiến dịch tranh cử, Kirk hợp tác với các con của ông Trump như Donald Trump Jr, Eric Trump và Lara Trump, hỗ trợ họ về truyền thông mạng xã hội. Nhiều người thậm chí coi Kirk gần như là thành viên mở rộng của gia đình Trump, theo ABC News.

Kirk khởi đầu sự nghiệp chính trị khi học đại học, từng viết bài cho trang tin cánh hữu Breitbart News và The Daily Caller.

Năm 2012, ở tuổi 18, anh đồng sáng lập Turning Point USA, tổ chức dần trở thành một trong những phong trào thanh niên bảo thủ lớn nhất, có mặt tại hơn 3.500 trường trung học và đại học trên khắp nước Mỹ.

Ông Trump từng ca ngợi Kirk là “thần đồng" của phe bảo thủ. “Anh ấy đã làm được điều phi thường với độ tuổi như vậy. Cần có tài năng to lớn để xây dựng nên một tổ chức thanh niên quyền lực bậc nhất như Turning Point USA. Tôi muốn cảm ơn Charlie, một công việc thật tuyệt vời”, ông Trump nói vào năm 2019.

Sau khi ông Trump đắc cử nhiệm kỳ 1, Kirk tận dụng ảnh hưởng của mình để bày tỏ sự ủng hộ với các chính sách của Tổng thống Mỹ.

Trong cuộc bầu cử 2024, Turning Point USA hỗ trợ ông Trump trong các chiến dịch vận động tại bang chiến trường, đồng thời thúc đẩy Nebraska áp dụng hệ thống “thắng lấy tất cả” phiếu đại cử tri.

Ông Trump ghi nhận công lao đó tại một sự kiện Turning Point ở Arizona: “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Charlie Kirk. Không chỉ tôi thắng, mà đây còn là chiến thắng của các bạn. Một vinh dự to lớn".

Kirk thường xuyên có mặt tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump.

Chuyên cơ Không lực Hai chở quan tài của Kirk về quê nhà (Ảnh: Getty).

Phó Tổng thống JD Vance cũng có quan hệ tốt với Kirk.

Ông Vance hôm 10/9 cho biết ông và Kirk là bạn bè, đồng thời nói rằng Kirk đã vận động "cả công khai lẫn riêng tư" để Tổng thống Trump chọn ông làm ứng cử viên phó tổng thống vào năm ngoái.

Ông Vance ca ngợi vai trò của Turning Point USA trong việc tổ chức các sự kiện ủng hộ ông Trump năm 2024.

“Rất nhiều thành công mà chính quyền này đạt được xuất phát trực tiếp từ khả năng tổ chức và kết nối của Charlie. Anh ấy không chỉ giúp chúng ta chiến thắng năm 2024, mà còn giúp chúng ta xây dựng bộ máy chính phủ", ông Vance cho hay.

Phó Tổng thống Mỹ đưa quan tài nhà hoạt động bị ám sát lên chuyên cơ

Ngày 11/9, quan tài của Charlie Kirk đã được đưa từ Utah về Arizona - nơi anh sống cùng gia đình - bằng chiếc Không lực Hai, chuyên cơ của Phó Tổng thống Mỹ.

Phó Tổng thống JD Vance được nhìn thấy đi cạnh quan tài của Kirk trên đường băng ở Salt Lake City, Utah, trong một video đăng trên mạng xã hội bởi Tyler Bower, người từng làm việc với Kirk tại tổ chức Turning Point USA.

Gia đình Kirk và một số người bạn của anh đi cùng Phó Tổng thống Vance và Đệ nhị Phu nhân Usha Vance về Arizona, các quan chức cho biết hôm 11/9.

Trong khi đó, Tổng thống Trump vào ngày 11/9 kêu gọi những người ủng hộ phản ứng một cách ôn hòa trước vụ việc Charlie Kirk bị ám sát.

Ông Trump nói với báo giới rằng Kirk là “một người ủng hộ bất bạo động. Đó cũng là cách tôi muốn thấy mọi người phản ứng với vụ việc".