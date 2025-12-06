Tổng thống Donald Trump được trao giải thưởng Hòa bình FIFA

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận giải thưởng (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump tuyên bố rằng “thế giới giờ đây an toàn hơn” khi ông nhận giải của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Washington DC.

Gianni Infantino, Chủ tịch FIFA, đã trao giải trên sân khấu tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy vào ngày 5/12. Ông nói rằng Tổng thống Trump được chọn “để ghi nhận những hành động đặc biệt và phi thường của ông trong việc thúc đẩy hòa bình và đoàn kết trên toàn thế giới”.

“Đây là giải thưởng của ông, đây là giải thưởng Hòa bình của ông. Cũng có một chiếc huy chương rất đẹp dành cho ông, ông có thể đeo ở bất cứ nơi nào ông muốn", ông Infantino nói sau khi Trump bước lên sân khấu nhận chiếc cúp, huy chương và giấy chứng nhận.

FIFA cho biết giải thưởng dành cho “những cá nhân giúp gắn kết con người trong hòa bình thông qua sự cam kết bền bỉ và những hành động đặc biệt”.

Ông Trump đã tham dự buổi lễ vào ngày 5/12 và nhận giải trước các quan chức FIFA, các nhà ngoại giao và khách mời.

Khi nhận giải, ông Trump gọi đây là “một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi”, trước khi tuyên bố rằng ông đã “cứu hàng triệu triệu sinh mạng khi giúp chấm dứt nhiều cuộc chiến.

Ông tiếp tục ca ngợi ông Infantino vì “lập các kỷ lục mới về doanh số vé” và nói rằng giải đấu năm 2026 sẽ là “một sự kiện mà có lẽ thế giới chưa từng thấy”.

Ông Trump kết luận: “Thế giới giờ đây an toàn hơn, chúng ta là quốc gia nóng nhất ở bất cứ đâu trên thế giới".

Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều tuyên bố về số lượng các cuộc xung đột mà ông đã chấm dứt và luôn khẳng định mình xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình.

Giải đấu năm 2026, khai mạc ngày 11/6 và sẽ có kỷ lục 104 trận đấu tại 16 thành phố đăng cai, đã được FIFA quảng bá như một cơ hội để “gắn kết thế giới”.