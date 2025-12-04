Mỹ thêm tên của Tổng thống Donald Trump vào Viện Hòa bình

Tên của Tổng thống Donald Trump xuất hiện trên trụ sở Viện Hòa bình Mỹ (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ).

Tên của Tổng thống Mỹ xuất hiện trên trụ sở Viện Hòa bình tại Washington, DC trước buổi lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) dự kiến diễn ra tại đây vào ngày 5/12.

“Chào mừng đến Viện Hòa bình Donald J. Trump. Điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước", Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên X hôm 4/12, thông báo rằng họ đã đổi tên viện “để phản ánh nhà thương thuyết vĩ đại nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta”.

Chính quyền ông Trump về cơ bản đã tìm cách đóng cửa viện này, vốn hoạt động nhằm giải quyết xung đột và được Quốc hội thành lập vào năm 1984. Đề nghị ngân sách của chính quyền cho năm tài khóa tới đã yêu cầu loại bỏ hoàn toàn ngân sách liên bang cấp cho USIP.

Một thẩm phán liên bang đã phán quyết vào tháng 5 nhằm ngăn chặn Ban Hiệu suất chính phủ tiếp quản USIP. Chính phủ Mỹ đang kháng cáo quyết định.

Chính quyền đã sa thải phần lớn hội đồng quản trị của USIP vào tháng 3. Nhân viên bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 7, sau khi nhận thông báo thôi việc từ cuối tháng 3.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly mô tả USIP “từng là một thực thể cồng kềnh, không có tác dụng, tiêu tốn 50 triệu USD mỗi năm mà không mang lại hòa bình".

“Giờ đây, Viện Hòa bình Donald J. Trump, được đặt tên một cách đẹp đẽ và phù hợp theo tên một Tổng thống đã chấm dứt 8 cuộc chiến trong chưa đầy một năm, sẽ là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những gì lãnh đạo cứng rắn có thể mang lại cho sự ổn định toàn cầu", bà nói.

Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh những nỗ lực của mình trong việc giải quyết các xung đột quốc tế trong nhiệm kỳ thứ 2.