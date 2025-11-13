Tổng thống Donald Trump ký luật chi tiêu, chính phủ Mỹ mở lại

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật chi tiêu tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 (giờ Mỹ) đã ký ban hành đạo luật chi tiêu mới, chính thức mở cửa lại chính phủ Mỹ sau đợt đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước này đã kéo dài 7 tuần qua.

Ông Trump đã ký thông qua dự luật tại Phòng Bầu dục, nơi ông quy trách nhiệm về việc chính phủ phải đóng cửa cho các nghị sĩ Dân chủ, trong khi xung quanh ông là các nhà lập pháp và quan chức Đảng Cộng hòa.

“Hôm nay chúng ta gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng”, ông Trump nói.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise, Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa Hạ viện Lisa McClain cùng các nhà lập pháp khác đã xuất hiện cùng ông Trump tại Phòng Bầu dục.

Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua dự luật vào đầu tuần này với tỷ lệ 60-40, nhằm cấp ngân sách cho các hạng mục xây dựng quân sự, cựu chiến binh, Bộ Nông nghiệp và cơ quan lập pháp đến ngày 30/9, và cho phần còn lại của chính phủ đến ngày 30/1.

Hạ viện thông qua dự luật vào ngày 12/1 trong cuộc bỏ phiếu toàn viện đầu tiên sau gần hai tháng. Kết quả bỏ phiếu tại viện này là 222-209, với 6 nghị sĩ Dân chủ cùng toàn bộ trừ 2 nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ dự luật.

Dự luật này đảo ngược kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên liên bang mà Nhà Trắng dự định thực hiện trong thời gian chính phủ đóng cửa, đồng thời bao gồm các biện pháp bảo vệ để ngăn ngừa sa thải thêm cho đến ít nhất là đầu năm sau.

Dự luật ngân sách không bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) vốn sẽ hết hạn vào tháng 1 tới và có thể khiến phí bảo hiểm y tế tăng mạnh. Trong nhiều tuần qua, nhiều nghị sĩ Dân chủ đã khẳng định rằng họ chỉ ủng hộ thỏa thuận ngân sách nếu có gia hạn các khoản trợ cấp này.