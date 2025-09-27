Tổng thống Belarus: Nga sắp công bố "đề xuất rất tốt" cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tham dự một cuộc họp tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga ngày 26/9 (Ảnh: Reuters).

Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/9, Tổng thống Lukashenko tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ công bố một “đề xuất rất tốt” nhằm chấm dứt chiến sự đã kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine.

Ông Lukashenko, người đã gặp ông Putin tại Moscow trong hơn 5 giờ, không tiết lộ chi tiết về đề xuất, nhưng cho biết nó đã được trình bày với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Putin ở Alaska vào tháng trước.

“Ông Putin và tôi đã thảo luận về nó, nhưng tôi sẽ không nói. Chính Tổng thống sẽ tự công bố", ông Lukashenko, một đồng minh thân cận của ông Putin, cho biết.

“Đây là một đề xuất tốt cho Ukraine, những đề xuất đã được ông Donald Trump nghe ở Alaska và được đưa tới Washington để xem xét và thảo luận. Đó là một đề xuất rất tốt”, ông Lukashenko nói với phóng viên truyền hình Nga Pavel Zarubin.

“Nếu Ukraine không chấp nhận những đề xuất này, tình hình sẽ trở lại như lúc đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt", ông nói, cảnh báo về kịch bản tình hình còn có thể tiêu cực hơn nữa.

Nga trước đây đã đưa ra những điều kiện bao gồm mong muốn Ukraine nhượng lãnh thổ, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và giới hạn quy mô quân đội. Ukraine đã bác bỏ những điều kiện này.

Ông Lukashenko đưa ra phát biểu 3 ngày sau khi ông Trump nói rằng Ukraine có khả năng giành lại toàn bộ lãnh thổ bị mất và nên hành động ngay. Điện Kremlin đã lên tiếng về những phát biểu đó, cho rằng nguyên nhân là ông Trump vừa gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bị ảnh hưởng bởi quan điểm của phía Kiev.

“Để không mất toàn bộ Ukraine, ông Zelensky không chỉ cần đàm phán mà còn cần đồng ý với những điều kiện thuận lợi, những điều kiện về cơ bản đã được Mỹ chấp thuận”, ông Lukashenko nói.

Ông cũng gợi ý rằng ông, ông Putin và ông Zelensky, với tư cách là 3 nhà lãnh đạo của các quốc gia có đa số là người Slav, nên ngồi lại và đạt được thỏa thuận. Ukraine cho biết họ muốn một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin, nhưng Nga nói điều này chỉ có thể diễn ra nếu ông Zelensky đồng ý đến Moscow. Nga cũng cam kết đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của ông Zelensky nhưng phía Ukraine bác bỏ phương án này.

Ông Lukashenko gặp ông Putin thường xuyên hơn bất kỳ lãnh đạo nước ngoài nào khác trong thời gian qua. Trong những tuần gần đây, ông Trump đã gọi điện cho ông Lukashenko, nhận định ông là một nhà lãnh đạo “rất được tôn trọng” và cử một đặc phái viên tới Belarus để đàm phán, dẫn tới việc trả tự do cho hơn 50 tù nhân.

Nga và Belarus có mối quan hệ rất chặt chẽ về cả chính trị, kinh tế và quân sự. Trong tháng này, Belarus và Nga đã tổ chức tập trận chung quy mô lớn.

Hôm 18/9, ông Lukashenko đề xuất xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở miền Đông Belarus để cung cấp điện cho các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát.