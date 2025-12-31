Chi tiết gây chú ý ở hệ thống Oreshnik lần đầu lộ diện

Belarus triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik (Ảnh: Reuters).

Đoạn video cho thấy một số thành phần của hệ thống, nhưng không hề xuất hiện bộ phận quan trọng nhất: bệ phóng tự hành mang tên lửa.

Theo Defense News, chỉ có 3 phương tiện được ghi hình gồm một xe bọc thép bảo vệ, một xe thông tin liên lạc và một xe bảo đảm kỹ thuật. Số lượng nhân sự tham gia đội hình khoảng 70 người, không phù hợp với cơ cấu biên chế tiêu chuẩn của dù chỉ một đơn vị tên lửa hoàn chỉnh, vốn phải bao gồm nhiều bệ phóng, một sở chỉ huy, mạng lưới thông tin liên lạc quy mô lớn và các phương tiện bảo đảm hậu cần.

Cấu hình như vậy cho thấy nhiều khả năng hiện tại không có một hệ thống tên lửa đã được triển khai và sẵn sàng chiến đấu thực sự tại Belarus.

Tuy nhiên, điều này không loại trừ khả năng Nga đang từng bước hình thành một đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược, với triển vọng tiếp nhận tên lửa và đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào năm 2026 hoặc muộn hơn.

Thành phần trang bị được phô bày cũng đáng chú ý. Đoàn xe được hộ tống bởi một xe bọc thép bảo vệ dựa trên khung gầm Ural-63095 Typhoon-U, tiếp theo là một phương tiện nhiều khả năng đảm nhiệm chức năng sở chỉ huy hoặc bảo đảm trực chiến.

Đi cuối đoàn là một xe thông tin liên lạc, sau đó được triển khai tại hiện trường. Tất cả các thành phần này, xét về hình thức và chức năng, đều trùng khớp với trang bị được sử dụng trong hệ thống tên lửa Yars.

Sự tương đồng hoàn toàn của các phương tiện bảo đảm củng cố giả thuyết rằng tên lửa tầm trung Oreshnik của Nga được phát triển dựa trên hệ thống Yars thông qua các chỉnh sửa thiết kế, nhiều khả năng bằng cách loại bỏ một tầng của tên lửa.

Cách tiếp cận tương tự từng được áp dụng khi RSD-10 Pioneer được phát triển trên cơ sở Temp-2S, sau đó tiến hóa thành Topol và tiếp theo là Yars.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Oreshnik là tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới. Tên lửa có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, khiến nó gần như không thể đánh chặn.

Đầu đạn của tên lửa đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến nó có sức công phá cao. Bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như boongke.

Mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng Oreshnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần sử dụng năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Putin cho biết, Nga đã có sẵn tên lửa Oreshnik và cũng bắt đầu sản xuất quy mô lớn hệ thống vũ khí tiên tiến này.