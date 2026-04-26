Toàn cảnh vụ nổ súng tại bữa tiệc có Tổng thống Trump

Mật vụ Mỹ đưa Tổng thống Donald Trump rời khỏi bữa tiệc khi nổ súng xảy ra (Ảnh: Sky).

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang ngồi trên sân khấu trong phòng đại tiệc của khách sạn Washington Hilton vào vào khoảng 20h30 tối 25/4, vui vẻ tương tác với nghệ sĩ giải trí của đêm tiệc Oz Pearlman.

Theo đoạn video an ninh được công bố về vụ việc, ngay bên ngoài, một người đàn ông đã lao qua chốt kiểm soát an ninh với một khẩu súng săn trên tay, đấu súng với các đặc vụ thuộc Cơ quan Mật vụ đang truy đuổi phía sau.

Chỉ trong vòng vài giây, tay súng đã bị Mật vụ khống chế trước khi hắn kịp tiếp cận phòng đại tiệc, nơi Tổng thống Trump và các quan chức chính quyền, các thành viên quốc hội cùng một số phóng viên và biên tập viên nổi tiếng nhất quốc gia đang tham dự bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

Bên trong phòng đại tiệc chật kín người, các khách mời đã ổn định chỗ ngồi và đang thưởng thức món salad và dưa chuột thì nhận ra buổi tối đã rẽ sang một hướng đáng sợ. Những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên từ phía sau cánh cửa phòng tiệc khiến tiếng trò chuyện ồn ào nhanh chóng trở nên im bặt.

Những người bên trong phòng không rõ đó là âm thanh gì. Ngay cả bản thân Tổng thống Trump ban đầu cũng không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra. Suy nghĩ đầu tiên của ông Trump là một khay đầy đĩa thức ăn bị rơi xuống sàn: “Tôi đã nghe thấy âm thanh đó nhiều lần rồi”, ông nói sau đó.

Tuy nhiên, khi các nhân viên thực thi pháp luật, nhiều người có vũ trang, tràn vào phòng từ tất cả các lối ra vào, rõ ràng là một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra. Những tiếng hét “nằm xuống” vang khắp phòng tiệc khi thực khách và nhân viên khách sạn lao xuống dưới ghế và bàn để ẩn nấp.

Bàn danh dự được giải tỏa gần như ngay lập tức. Phó Tổng thống JD Vance được kéo khỏi bàn và đưa về phía bên trái sân khấu. Khi các đặc vụ mang súng trường chạy lên phía trước sân khấu, đội mật vụ của Tổng thống đã bao quanh ông.

Khi đang được sơ tán, Tổng thống Trump dường như đã bị ngã xuống sàn trước khi ông và Đệ nhất phu nhân được đưa nhanh đến một căn phòng an toàn trong khách sạn. Những người ngồi cạnh ông được đưa đến một căn phòng riêng biệt dọc hành lang.

“Nó làm tất cả chúng tôi hoảng sợ”

“Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng súng nổ trong sảnh ngay gần mình, và điều tiếp theo tôi biết là một cảnh sát đã vật tôi xuống đất và đè lên người tôi. Tiếng súng nổ quá lớn, quá kinh hãi khiến tất cả chúng tôi đều sợ hãi. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra”, một phóng viên dự tiệc kể lại.

Phóng viên cho biết, khi ông vừa rời khỏi nhà vệ sinh bên ngoài phòng tiệc thì nhìn thấy tay súng chỉ cách mình vài bước chân.

Ông đã được đưa trở lại nhà vệ sinh nam, nơi ông và hơn một chục người khác trú ẩn tại chỗ. Ông đã bị mất một chiếc giày trong lúc hỗn loạn.

Theo các quan chức thực thi pháp luật, khi tay súng xông vào chốt kiểm soát, hắn mang theo một khẩu súng săn, một khẩu súng ngắn và nhiều con dao. Một đặc vụ Mật vụ đã bị bắn vào ngực trong lúc đấu súng và hiện đã ổn định sau khi được đưa đến bệnh viện nhờ áo chống đạn đang mặc.

Nghi phạm được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ một vùng ngoại ô Los Angeles, từng làm giáo viên và nhà phát triển trò chơi điện tử. Các quan chức cho biết hắn là khách đã đăng ký lưu trú tại khách sạn và có vẻ như đã hành động một mình.

Theo Thị trưởng Washington Muriel Bowser, nghi phạm không bị trúng đạn nhưng đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Ông Trump sau đó công bố trên mạng xã hội đoạn video an ninh ghi lại cảnh tay súng lao qua chốt kiểm soát, cũng như bức ảnh nghi phạm bị lực lượng chức năng khống chế dưới sàn nhà.

Trở lại phòng đại tiệc, sự im lặng bao trùm, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi những tiếng thở dốc. Một số người tham dự nấp sau ghế và bàn, trong khi nhiều người, trong đó có các phóng viên, đã rút điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc lịch sử.

Các thành viên nội các đi cùng các tổ chức tin tức - nghĩa là họ ngồi rải rác tại các bàn trong phòng tiệc chật hẹp - đã được đội bảo vệ riêng nhanh chóng đưa ra khỏi phòng. Một nhân viên bảo vệ có thể được nghe thấy hét vào bộ đàm: “Có nổ súng.”

Cảnh sát đã rà soát căn phòng, trong một số trường hợp họ trèo lên ghế để gọi tên các quan chức mà họ muốn đưa đi và kéo họ ra khỏi đám đông. Số lượng các quan chức cấp cao được vội vã đưa ra ngoài cho thấy có bao nhiêu người trong danh sách kế nhiệm Tổng thống, cùng với ông Trump và ông Vance, đã tập trung tại một nơi đông đúc như vậy.

Quan chức Bộ Tư pháp Harmeet Dhillon chia sẻ trên X rằng bà bị một vết bầm trên đầu do một đặc vụ Mật vụ chạy ngang qua bàn của bà, đồng thời cảm ơn lực lượng Cảnh sát Tư pháp (US Marshals) đã đưa bà về nhà an toàn.

Cuối cùng, khi các nhân viên rời khỏi phòng, các vị khách bắt đầu đứng dậy từ sàn nhà. Nhiều người đã cố gắng gọi điện cho tòa soạn hoặc người thân để cập nhật tình hình.

Sự kiện thường niên này diễn ra tại khách sạn Washington Hilton, nằm cách Nhà Trắng khoảng 2km về phía tây bắc. Cựu Tổng thống Ronald Reagan từng bị bắn bên ngoài khách sạn này trong một vụ ám sát hụt vào năm 1981.

Chạy đua về Nhà Trắng

Khi buổi tối trôi qua, những người trong phòng không rõ liệu chương trình có tiếp tục hay không. Có thời điểm, một người thông báo đã khuyến khích khách mời chờ đợi, thậm chí còn gợi ý rằng món bít tết và tôm hùm vẫn sẽ được phục vụ.

Cả ông Trump và Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng Weijia Jiang ban đầu đều muốn tiếp tục chương trình. Bà Jiang nói với những người vẫn còn trong phòng tiệc rằng chương trình sẽ sớm được tiếp tục. Trong khi đó, ông Trump đang ở một địa điểm an toàn trong khách sạn và muốn quay lại khán đài, nhưng Cơ quan Mật vụ đã thuyết phục ông không làm vậy.

“Tôi đã đấu tranh quyết liệt để ở lại. Nhưng đó là quy định”, ông Trump nói tại cuộc họp báo sau đó.

Đến lúc ông Trump thông báo sẽ trở về Nhà Trắng để tổ chức họp báo, gần một giờ sau khi kẻ xả súng xông vào chốt an ninh, các dòng người đã bắt đầu xếp hàng để rời khỏi khách sạn. Một vành đai an ninh rộng cho nhiều dãy nhà khiến việc rời đi trở nên khó khăn hơn.

Các phóng viên Nhà Trắng vội vã ra ngoài để vẫy xe để trở về Nhà Trắng. Khi ông Trump xuất hiện tại phòng họp báo James S. Brady, ông đi cùng ông Vance và các quan chức thực thi pháp luật hàng đầu. Ông Trump nói: “Đó là điều rất bất ngờ, nhưng Cơ quan Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã hành động cực kỳ hiệu quả. Đó là một trải nghiệm khá chấn thương. Có rất nhiều hành động diễn ra trên đó rất nhanh chóng”.